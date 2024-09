Veja como verificar se o seu operador já suporta RCS no iPhone

Durante este último ano, de forma mais aguçada, a UE e a Google têm "forçado" a Apple a democratizar o seu canal de Mensagens. Como tal, a empresa de Cupertino anunciou a adoção da tecnologia RCS no iOS 18. Agora, para a sua app Mensagens poder comunicar com iPhones e Android, o operador tem de "abrir" as portas em cada país. Em Portugal, já existe? Veja como pode saber.

O que é o RCS (Rich Communications Service)

O RCS (Rich Communications Service) é um novo protocolo de comunicação, que funciona da mesma forma que o SMS. Tira proveito da infraestrutura das operadoras de comunicações. Basicamente é como um serviço de mensagens instantâneas, padronizado e atualizado.

A vantagem desta nova tecnologia é trazer os mesmos recursos que as aplicações de mensagens mais populares:

Envio de mensagens com mais de 160 caracteres;

Suporte a mensagens de áudio e vídeo;

Envio de ficheiros, imagens e adesivos;

Suporte à criação de grupos de conversa;

Possibilidade de usar o Wi-Fi;

Possibilidade de ver outro utilizador a escrever, e etc.

iOS 18 já suporta... mas e a sua operadora?

A Apple lançou na segunda-feira o iOS 18 para o público, e um dos novos recursos é o suporte para Rich Communications Services, ou RCS, na aplicação Mensagens. No entanto, o suporte RCS deve ser ativado por cada operadora, e uma página no site da Apple lista quais as operadoras, por país, que já fornecem suporte RCS no iPhone.

A empresa atualizou a sua página Web de suporte a operadoras sem fios para incluir as operadoras que suportam o RCS no iPhone com o iOS 18. Desde o primeiro dia, o RCS funciona com as principais operadoras dos EUA, e aos poucos, alguns países ao redor do mundo foram também adicionando o mesmo suporte.

Na Europa já existem operadoras a fornecer aos utilizadores RCS, como, por exemplo, na Bélgica, Alemanha, Espanha, … e em Portugal?

Não, Portugal ainda não tem para iOS

Quando os operadores cá fornecerem, os utilizadores poderão usar o seu iPhone para enviar mensagens avançadas com áudio e ficheiros multimédia maiores para utilizadores do Android.

O RCS também tem recibos de leitura, algo que anteriormente era exclusivo do iMessage e de outras aplicações de mensagens instantâneas. Embora as mensagens RCS continuem a ter bolhas verdes, a aplicação Mensagens mostrará a etiqueta “Mensagem de texto - RCS” na conversa.

Tal como havia sido referido em junho passado, atualmente, também em Portugal, operadoras estarão a trabalhar com a Apple visando lançar um pacote de serviços da operadora que permite o suporte RCS para seus clientes com iPhones. Portanto, quando houver cá, será gratuito?

Os utilizadores podem esperar que mais operadoras adicionem o suporte RCS nos próximos meses.

Se já atualizou o seu iPhone para o iOS 18 e, pode tentar ativar o RCS indo a Definições > Aplicações > Mensagens.

Se não vir esta opção, é provável que a sua operadora ainda não suporte RCS no iPhone.