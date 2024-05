“Criatividade não pode ser esmagada”! Samsung goza com anúncio polémico do iPad Pro

Na apresentação do novo iPad Pro a Apple revelou um novo anúncio para mostrar este tablet e tudo o que trazia. Este não caiu bem nos utilizadores, que rapidamente confrontaram a Apple sobre este tema. Depois do assunto aparentemente tratado, a Samsung resolveu trazê-lo de volta e gozar com a Apple.

Um anúncio polémico ao novo iPad Pro

Não foi bem recebido o vídeo que a Apple apresentou no dia da última keynote. Este queria mostrar todas as qualidades do novo iPad Pro, em especial a sua espessura reduzida e a forma como este concentra em si todas as capacidades necessárias.

Isso rapidamente escalou e levou a muitas queixas e descontentamento dos utilizadores. Os comentários acumularam-se, questionando a perspetiva do anúncio, que destrói "símbolos da criatividade humana e de conquistas culturais para apelar aos criadores"; e que "desrespeita o equipamento criativo e goza com os criadores".

Perante a insatisfação relativamente ao novo anúncio, a Apple pediu desculpa: "A criatividade está no nosso ADN na Apple e é incrivelmente importante para nós conceber produtos que capacitem os criativos de todo o mundo".

Samsung resolveu gozar com a Apple

Quando se pensava que o tema estava tratado e resolvido, a Samsung voltou a pegar nele e criou uma resposta ao anúncio polémico da Apple. Lançou também um anúncio, no X, onde mostra que dos escombros do palco onde o anúncio anterior foi realizado ainda é possível criar.

No final deste anúncio, a Samsung afirma que “a criatividade não pode ser esmagada”. E, na legenda da publicação no X, a empresa diz que “nunca esmagaria a criatividade”. É uma maneira inteligente de gozar com o anúncio da Apple, mas no geral esta proposta também é feita com muito bom gosto.

Curiosamente, este é um momento chave para o lançamento desta resposta. A Apple está a disponibilizar os seus novos iPads para os primeiros clientes. Além disso, a ideia da Samsung não é apenas como goza, mas quando este alerta surge.