O iOS 18 será compatível com estes modelos de iPhone

Daqui a algumas horas, a Apple irá apresentar o iOS 18 que poderá ser instalado nos mesmos modelos de iPhone que o iOS 17, de acordo com um post no X hoje de uma conta privada com um histórico no que toca a informação sobre as próximas atualizações do iOS.

O iOS 18 será compatível com o iPhone XR e, portanto, também com os modelos iPhone XS e iPhone XS Max com o mesmo chip A12 Bionic. Contudo, os modelos mais antigos do iPhone perderão.

Aqui está a lista completa de compatibilidade para o iOS 18:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2a geração)

iPhone SE (3a geração)

Espera-se que a Apple anuncie o iOS 18 na sua Conferência Mundial de Programadores, que começa hoje, 10 de junho, e que a atualização seja lançada para todos os utilizadores com um iPhone compatível em setembro.

Vale a pena notar que o iOS 18 contará com uma revisão alimentada por IA do sistema operativo para o iPhone apelidado de "Apple Intelligence", e pelo menos alguns destes recursos não serão suportados em modelos mais antigos de iPhone.

A mesma fonte diz que o iPadOS 18 abandonará o suporte para a primeira geração de 10,5 polegadas e segunda geração do iPad Pro de 12,9 polegadas, que usam o chip A10X Fusion.

O iPad de sexta geração também está a ser retirado da lista de compatibilidade, mas o iPad de sétima geração ainda será suportado.

WWDC com muita IA

Para dar início à WWDC 2024, a Apple realizará um evento principal, hoje, pelas 18 horas de Portugal continental, para anunciar o novo software.

Aqueles que não podem assistir à transmissão ao vivo, ou que preferem ler uma versão de texto dos anúncios, teremos cobertura ao vivo aqui no pplware.com.