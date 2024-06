Nova Iorque toma medidas para limitar o acesso das crianças a “feeds viciantes”

A Assembleia Legislativa do Estado de Nova Iorque aprovou um projeto de lei que proíbe as empresas de redes sociais de mostrarem os chamados "feeds viciantes" a menores de 18 anos, a menos que obtenham o consentimento dos pais.

Nova Iorque no apoio às crianças

A lei Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act define um feed viciante como aquele em que o conteúdo é recomendado ou priorizado com base em informações sobre o utilizador ou o dispositivo do utilizador - basicamente, estes são os feeds de notícias algorítmicos utilizados pela maioria das redes sociais. Os "feeds não viciantes", uma categoria que inclui "feeds listados em ordem cronológica", continuariam a ser permitidos.

Espera-se que a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, assine o projeto de lei; o seu gabinete já divulgou uma declaração a elogiar a sua aprovação, juntamente com a aprovação de uma Lei de Proteção de Dados de Crianças de Nova Iorque relacionada, que proíbe as plataformas online de recolher ou vender dados pessoais de utilizadores com menos de 18 anos sem consentimento informado.

Nova Iorque está a liderar a nação para proteger os nossos filhos de feeds viciantes das redes sociais e proteger os seus dados pessoais de empresas predatórias. Juntos, demos um passo histórico nos nossos esforços para enfrentar a crise de saúde mental dos jovens e criar um ambiente digital mais seguro para os jovens.

Afirmou a Governadora Hochul.

Mas há quem não concorde...

A NetChoice, um grupo comercial cujos membros incluem Google, Meta (que possui Facebook e Instagram) e Snapchat, descreveu o SAFE Act como "perigoso e inconstitucional".

A aplicação desta lei exigiria que as empresas de redes sociais verificassem a idade dos utilizadores. Também proibiria as plataformas de enviar notificações relacionadas com estes feeds entre a meia-noite e as 6 da manhã sem o consentimento dos pais. As empresas que violarem a lei podem ser penalizadas com multas até 5000 dólares por infração.

Este é um ataque à liberdade de expressão e à Internet aberta por parte do Estado de Nova Iorque. Nova Iorque criou uma forma de o governo seguir os sites que as pessoas visitam e a sua atividade online, obrigando os sites a censurar todos os conteúdos, a menos que os visitantes forneçam uma identificação para verificar a sua idade.

Afirmou o vice-presidente e conselheiro geral da NetChoice, Carl Szabo, num comunicado. A declaração da NetChoice também diz que combateu com sucesso projetos de lei semelhantes em Ohio, Arkansas e Califórnia.

Uma declaração de um porta-voz da Meta ofereceu uma posição mais conciliatória e destacou um aspeto diferente dos projetos de lei.

Embora não concordemos com todos os aspectos destes projetos de lei, congratulamo-nos com o facto de Nova Iorque ser o primeiro estado a aprovar legislação que reconhece a responsabilidade das lojas de aplicações. De acordo com a pesquisa, a grande maioria dos pais apoia a legislação que exige que as lojas de aplicações obtenham aprovação dos pais para fazer download de apps, e continuaremos a trabalhar com os formuladores de políticas em Nova Iorque e noutros lugares para promover essa abordagem.

Afirmou o porta-voz.

