Geekathon vai juntar entusiastas e especialistas numa maratona tecnológica em Leiria

É uma maratona tecnológica de 48 horas e pretende reunir especialistas e entusiastas, com ideias inovadoras e disruptivas. Nos próximos dias 10 a 12 de novembro, Leiria vai dar casa ao Geekathon '23 e a todos aqueles que forem arrojados o suficiente para participar.

O Geekathon procura, desde 2021, ano em que foi criado, impulsionar o desenvolvimento do setor tecnológico na região de Leiria, aproximando a comunidade e criando um espaço propício à conceção de novas e inovadoras soluções tecnológicas.

Este ano, a maratona tecnológica de 48 horas terá lugar no Camarote Presidencial do Estádio Municipal de Leiria e reunirá entusiastas de tecnologia e Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de promover o desenvolvimento e a implementação de soluções inovadoras, tendo em vista o progresso tecnológico.

Com o tema "The future of development powered by AI tools", vai acolher cerca de 100 participantes com diferentes backgrounds e experiências, incluindo Software Engineers, Data Engineers, DevOps Engineers e Machine Learning Engineers.

A xgeeks tem preparado um largo leque de dinâmicas, nomeadamente, workshops, talks e partilhas de ideias. Em jogo estarão três prémios:

Prémio do Júri: 1500 € em voucher online da Worten Portugal;

Prémio do Público: Laptop Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 13, patrocinado pela PCDIGA;

Prémio do Patrocinador Principal: 3 x Apple Watches SE, patrocinado pela xgeeks.

A terceira edição estreia a Open-Source Grant da xgeeks, com um valor de 10.000 €, concebida para fomentar a procura por soluções inovadoras. As equipas e os projetos devem cumprir todos os termos e condições do evento, juntamente com os critérios específicos de elegibilidade da concessão. De salientar que este prémio é independente dos projetos vencedores selecionados nas três categorias de prémios.

Os critérios de elegibilidade para esta concessão incluem, entre outros, a harmonia com a missão da Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Todas as receitas provenientes da venda de bilhetes do Geekathon '23 serão integralmente doadas à Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria (APPC).

Qual a importância do Geekathon para a indústria tecnológica?

O Geekathon'23 desempenha um papel crucial no fomento do setor tecnológico e da sua indústria, oferecendo uma plataforma dinâmica para a convergência de mentes brilhantes, visionárias e empreendedoras.

A partir de um ambiente propício à colaboração e à troca de ideias, o evento não estimula apenas a criação de soluções tecnológicas de vanguarda, mas também promove o desenvolvimento de talentos e competências essenciais.

Através da participação ativa em desafios e atividades práticas, os participantes têm a oportunidade de aprimorar as suas habilidades técnicas e de colaboração, ao mesmo tempo que expandem as suas redes profissionais e pessoais.

Este modelo de evento, que promove a cultura de hackathons e maratonas tecnológicas, desempenha um papel crucial no estímulo do empreendedorismo, na descoberta de novos talentos e na promoção de soluções inovadoras que podem ter um impacto significativo em diversos setores da indústria.

Porquê Leiria?

O evento, organizado pela empresa de desenvolvimento de software Cloud Native, xgeeks, sediada em Leiria com presença também em Lisboa e Viseu, estabelece uma parceria estreita com a Start Up Leiria e a Câmara Municipal de Leiria.

A escolha de Leiria para este evento reflete a visão partilhada de consolidar a cidade como um polo emergente no setor tecnológico, acreditando firmemente no seu potencial para empreender projetos inovadores com tecnologia de ponta, para clientes de renome internacional.

Fábio Sampaio, community specialist da xgeeks, sublinhou o compromisso da empresa em "fomentar uma cultura de inovação e partilha de conhecimento, impulsionando a comunidade tecnológica local para vanguarda das tendências e práticas emergentes".

O Geekathon atua como um catalisador, reforçando a posição de Leiria como um centro em crescimento para a inovação tecnológica, ao mesmo tempo que fomenta o espírito empreendedor e criativo local. A decisão de Leiria como local do Geekathon vai, portanto, para além do fortalecimento da comunidade, demonstrando também a nossa crença na descentralização de talentos.

Junto da xgeeks, da Start Up Leiria e da Câmara Municipal de Leiria, estão parceiros como Amazon Web Services (AWS), Pplware, PC Diga e Worten, a impulsionar o avanço tecnológico. O Geekathon une-se também a comunidades com destaque nacional, como Geek Girls Portugal, 351 Start Up Association, entre outros.