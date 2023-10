A presença da Sony Playstation no MEO XL Games 2023

O MEO XL Games 2023 encontra-se quase a chegar, naquele que será um dos momentos mais altos dedicado aos videojogos deste final de ano. A Sony Playstation já confirmou a sua presença no evento e com muitos pontos de interesse. Venham ver...

É um dos momentos altos deste ultimo trimestre de 2023, no que respeita aos videojogos. O MEO XL Games 2023 está a pouco menos de um mês de distância e a Sony Playstation já indicou o que se pode esperar da sua presença no evento.

O MEO XL Games trata-se de um festival de referência para amantes de videojogos e a Sony PlayStation promete experiências únicas e emocionantes a todos os fãs que forem ao evento.

Resumidamente, a marca nipónica estará presente no evento com um espaço totalmente dedicado ao seu novo exclusivo, o aguardado Marvel's Spider-Man 2, que já chegou à PlayStation 5. É um dos trunfos mais importantes da Sony deste final de ano e é inteiramente merecido o destaque que a marca lhe está a proporcionar.

Entre muitas surpresas, os visitantes do MEO XL Games poderão então experimentar este novo jogo da série Marvel's Spider-Man na PlayStation 5, e ver com os seus próprios olhos a evolução desta história do Spider-Man, onde o poder incrível do simbionte força o Peter e o Miles a enfrentarem o derradeiro teste de força, tanto como super-heróis como seres humanos, enquanto equilibram as suas vidas e amizades com o dever de proteger os que precisam.

Para além disto, importa ainda referir que os visitantes deste evento, em Matosinhos, também poderão desfrutar de outras experiências incríveis na PlayStation, noutros espaços do evento. Poderão, por exemplo, experimentar alguns exclusivos PlayStation lançados recentemente como o aclamado título de condução exclusivo da PlayStation 4 e da PlayStation 5, Gran Turismo 7; o incrível título AAA da Guerrilla Games, Horizon Forbidden West; ou God of War, que recebeu o Prémio de Jogo do Ano nos prestigiados BAFTA 2023.

Poderão ainda experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas com o revolucionário PlayStation VR2 noutras zonas do evento, onde haverá ainda espaço para participarem em algumas competições com o EA SPORTS FC 24 que traz uma autenticidade inigualável para dentro do campo na PlayStation 5.

Entretanto, é ainda sabido que os 10 finalistas da 9ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal, também marcarão presença no MEO XL Games, no espaço do Indie X. Pela primeira vez nesta altura, decorrerá a entrega dos prémios aos melhores projetos submetidos, e conhecer-se-á o grande vencedor do prémio PlayStation Talents 2023 para Melhor Jogo, que irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation Ibéria. A entrega dos prémios decorrerá no dia 23 de novembro, pelas 18h00, no Grande Auditório da Exponor.

O MEO XL Games é um roadshow que percorre o país, permitindo aos fãs de gaming de todas as regiões participem na celebração do mundo dos videojogos, e decorrerá este ano, na Exponor, de 23 a 26 de novembro de 2023.