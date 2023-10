IUC: Subida não deve ser para compensar valor das portagens

O tema IUC (Imposto Único de Circulação) continua a gerar uma forte discussão. A mais recente posição sobre esta provável medida do Governo vem da Associação Ambientalista Zero que considera que tal aumento do IUC não pode ser “socialmente regressivo” e servir para compensar os descontos nas portagens.

IUC não deve penalizar cegamente os proprietários...

Segundo o comunicado da Zero, “O desconto nas portagens não deve existir e, por isso, não precisa de ser compensado com aumento da receita do IUC [...] Se o Governo quer tributar mais emissões [de dióxido de carbono] por via do IUC, enquanto estratégia de conter essas emissões, não faz sentido que por via da redução dos custos das portagens as incentive”, refere a Associação.

Tendo em conta o aspeto ambiental, a Associação Ambientalista Zero considera ainda que "a transição energética no setor dos transportes deve ser socialmente justa e as medidas a adotar devem ser acompanhadas da previsão de redução de emissões prevista de modo a que todo o processo seja compreensível".

Do ponto de vista monetário, a Zero considera também que o aumento do IUC “não deve penalizar cegamente os proprietários” de automóveis com menores rendimentos. O peso do veículo deve entrar como critério no apuramento do imposto, pois os mais pesados causam um desgaste adicional no pavimento das estradas, representam maiores riscos em caso de acidente e possuem uma pegada ecológica de fabrico maior, refere a Associação.

Concordam com a posição da Associação Ambientalista Zero?