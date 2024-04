Honda criou uma aplicação para ajudar os ocupantes invisuais a “ver” pela janela do carro

Os automóveis estão cada vez mais inteligentes e tiram partido do mais tecnológico que existe. Já falámos em vários exemplos, mas hoje trazemos uma aplicação da Honda que tira partido não só da tecnologia dos automóveis, como também do poder da Inteligência Artificial (AI) para "ver" o que os invisuais dentro dos carros não conseguem ver.

Honda Scenic Audio: invisuais veem através da tecnologia IA

A Honda criou uma aplicação para invisuais. Chama-se "Honda Scenic Audio" e vai narrar a vista de uma viagem de automóvel utilizando um conjunto de tecnologias de IA. Um grupo de pessoas com deficiência visual está atualmente a testar a nova solução inovadora.

A aplicação foi desenvolvida em parceria com a Perkins School for the Blind e o Alabama Institute for the Deaf and Blind. A app utiliza uma combinação de visão computacional, IA generativa, imagens de satélite e uma multiplicidade de outros feeds - incluindo boletins meteorológicos e localização - para descrever com precisão o que se passa do lado de fora da janela.

A Honda afirma que não se trata apenas da paisagem. As comparações de altura, terreno e temperatura ajudam a construir uma imagem para que os ocupantes do automóvel possam desfrutar mais das suas viagens.

Ao criar uma narrativa detalhada das vistas da estrada durante uma experiência de condução panorâmica, a aplicação Honda Scenic Audio pode ajudar a abrir a imaginação e aumentar a alegria de viajar de carro para passageiros cegos e deficientes visuais.

Explicou Phil Hruska, diretor de Marketing da Hond.

De acordo com o vídeo da Honda, que demonstra a tecnologia em utilização, as pessoas com deficiência são a maior minoria do mundo e existem cerca de 285 milhões de pessoas cegas ou com deficiências visuais em todo o mundo, que perdem as paisagens em mudança que acompanham algumas das melhores viagens de carro.

Stacey Lacey, do Centro de Inovação Howe da Escola Perkins, afirmou:

É o único grupo minoritário a que qualquer pessoa se pode juntar em qualquer altura das suas vidas.

Há muitas utilidades incríveis da Inteligência Artificial, mas estas, que ajudam o ser humano nas suas mais elementares necessidades, são das mais preciosas e vemos o seu incremento nas mais variadas formas de ajudar a ultrapassar deficiências.