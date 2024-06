Apple não paga nada à OpenAI pela colocação do ChatGPT 4.o no iOS 18

A Apple não está a pagar um único euro para ter a versão premium do ChatGPT 4.o integrada no iPhone. E o beneficiado será o utilizador, que terá gratuitamente um produto líder do mercado de inteligência artificial. Na verdade, a empresa de Cupertino está a "pagar" em visibilidade. E, com isto, ambas as empresas estão já a lucrar muitos milhões!

Apple inova em trazer o ChatGPT 4.o no iOS 18 e não só!

A apresentação do Apple Intelligence foi o momento mais importante de tudo o que foi apresentado na WWDC. Marca o início de uma nova fase que se avizinha, repleta de novidades impressionantes. Para além de todo o trabalho desenvolvido pela Apple nos seus laboratórios, os novos sistemas operativos serão também integrados com o ChatGPT para resolver consultas mais abertas que vão para além do dispositivo.

Um bom exemplo disto, que vimos na Keynote, é perguntar à Siri que receita lhe pode dar se tiver salmão e tomate no frigorífico. Neste caso, o iPhone pergunta-lhe se quer ligar-se ao ChatGPT para fazer a consulta. Fica na mão do utilizador querer ligar ao não!

Esta é a parceria entre o ChatGPT e a Apple. O ChatGPT é simplesmente um complemento para o processamento de informações externas ao iPhone; não faz parte do núcleo do Apple Intelligence. E isso é algo para se ter em mente com as últimas informações divulgadas por Mark Gurman.

Acordo OpenAI-Apple exposto

Mark Gurman partilhou os detalhes do acordo da Apple com a OpenAI para utilizar o ChatGPT nos seus novos sistemas operativos. Para surpresa de muitos, esta parceria não envolve qualquer contrapartida monetária:

A Apple não paga à OpenAI, nem a OpenAI paga à Apple.

Ao contrário, por exemplo, do acordo da Google com a Apple, em que esta pagou 20 mil milhões de dólares para ser o motor de pesquisa predefinido em 2022. Entre a OpenAI e a Apple, não há um dólar entre elas.

O acordo atual entre as duas empresas é que a Apple proporciona uma maior exposição ao ChatGPT, alcançando assim milhões de utilizadores. Em troca desta exposição e desta marca, a OpenAI partilha a sua experiência em linguagem e IA com a Siri, o iOS 18, o macOS Sequoia...

Uma definição perfeita de uma relação simbiótica em que ambas as empresas beneficiam - quando o produto é gratuito, o utilizador é o produto?

A Apple fica com melhores características e funcionalidades, enquanto o ChatGPT fica exposto a mais utilizadores, que podem acabar por comprar o plano premium.

Apple viu as suas ações dispararem

Este acordo foi bem recebido pelos acionistas, com as ações da Apple a subirem para mais de duzentos dólares por ação.

O gráfico deixa claro que após o final da WWDC a subida é imediata. Além disso, graças à parceria do ChatGPT e da Apple Intelligence, espera-se que as vendas do novo iPhone 16 aumentem devido à compatibilidade limitada dos modelos atuais.

A Apple tem tido o cuidado de proteger ao máximo a privacidade do utilizador.

Uma das características mais proeminentes do Apple Intelligence é a privacidade que oferece graças ao processamento no dispositivo. No entanto, ao enviar uma consulta ao ChatGPT, o envio de informações é obviamente necessário. A partir daqui, podem surgir dúvidas quanto ao facto de este acordo gratuito ser realmente a custo zero graças à troca de informações. De facto, é com isto que Elon Musk está atualmente mais preocupado.

No entanto, será sempre pedida autorização para enviar a consulta ao ChatGPT, pelo que o envio de informação será sempre autorizado e seletivo. Além disso, o utilizador não tem de iniciar sessão para tal, pelo que os dados são anónimos para o ChatGPT e não estão associados a nenhuma pessoa. De referir que a Apple aplicou as suas tecnologias de proteção de IP para dificultar o seguimento.

Por último, Mark Gurman confirma que a Apple está disposta a renegociar este contrato se, mais tarde, houver um desfasamento entre ambas as partes, quer devido ao excesso de presença, quer devido ao aumento dos custos da OpenAI para suportar todos os pedidos que possam vir de dispositivos Apple.