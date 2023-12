smart #1 comprovou autonomia estimada numa corrida de consumos

O smart #1, novo SUV de cinco lugares 100% elétrico que está em lançamento em Portugal, comprovou a autonomia estimada numa corrida de consumos. O modelo anuncia 440 km de autonomia e os consumos registados permitiriam cumprir 432 km para cálculos de capacidade útil da bateria (62 kWh) e quase 460 para capacidade total da bateria (66 kWh).

Nos dias 28 e 29 de novembro, três equipas (compostas por um jornalista e um parceiro ou cliente da Sociedade Comercial C. Santos) fizeram, ao volante de um smart #1, a ligação entre a Maia e Matosinhos (Leça da Palmeira), com passagem pelo Porto.

A Eco Race smart #1 partiu das instalações da empresa na Maia-Aeroporto e passou ainda pelos showrooms de Felgueiras e Boavista (Porto) antes de chegar ao destino.

O objetivo era percorrer os cerca de 125 km do percurso com os menores consumos de energia. Não obstante esses objetivos de poupança, foi solicitado às equipas que dessem alguma "normalidade" à condução, no sentido de esta se aproximar do "comportamento" habitual de um utilizador de automóvel que seja cuidadoso com o acelerador.

Ao contrário de outras provas, as corridas de consumos não têm como objetivo a rapidez (embora houvesse, neste caso, um tempo mínimo para cumprir a prova), mas a eficiência em termos energéticos.

As equipas estavam obrigadas a manter uma velocidade de patamar mínima de 80 km/h nas autoestradas e de 40 km/h nas estradas nacionais e municipais. A maioria das duplas manteve o ar condicionado ligado, ajustando apenas a regeneração (dois níveis no smart #1) e os modos de condução (Sport, Conforto e Eco são as opções no modelo).

O Pplware participou na Eco Race smart #1

O percurso Maia-Felgueiras era o mais curto (55 km), mas percorria apenas estradas nacionais e municipais, sendo mais técnico e pautado por bastantes curvas e inclinações mais fortes.

Por sua vez, o trajeto Felgueiras-Leça da Palmeira (70 km) privilegiava as autoestradas. Não faltou, contudo, um percurso urbano, pelo Porto e Matosinhos.

O condutor 1 de cada equipa conduziu entre a Maia-Aeroporto e Felgueiras. O segundo percurso foi assegurado pelo condutor 2. As três unidades utilizadas pela equipa eram smart #1, no nível de equipamento Premium.

Os consumos foram inferiores aos anunciados

No fim de ambos os dias, a equipa com melhor desempenho participou na Eco Race smart #1 a 28 de novembro e seguia no carro 2. Essa dupla percorreu os 125 km da prova com uma média de apenas 14,35 KWh/100, o que, tendo em conta os 62 KWh capacidade útil de armazenamento de energia da bateria de iões de lítio do smart #1, seria suficiente para uma autonomia total de 432 km.

Aliás, se os cálculos fossem efetuados para os 66 kWh de capacidade total da bateria, a autonomia total do veículo da equipa vencedora seria de 459,9 km. O consumo médio da dupla vencedora fica bastante abaixo dos 16,8 KWh/100 anunciados pela marca (de acordo com o ciclo de teste WLTP) para o smart #1 Premium.

Das seis equipas participantes, apenas uma não conseguiu consumos médios abaixo da "fasquia" anunciada pela fabricante: a equipa do carro 1 do primeiro dia da iniciativa fechou o percurso ligeiramente acima, com 17,05 KWh/100.

A Eco Race smart #1 by Soc. Com. C. Santos, a segunda ação deste género levada a cabo pela nossa empresa, foi bem-sucedida. Além de ser um interessante ponto de encontro entre participantes, permitiu, mais uma vez, mostrar que os automóveis 100% elétricos são opção para um grande leque de utilizadores de automóveis, mesmo para aqueles que conduzem diariamente distâncias pendulares.

Afirmou o relações-públicas da Sociedade Comercial C. Santos, Aquiles Pinto.