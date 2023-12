“Nós voamos, partimos coisas e voamos de novo”: Elon Musk confirmou a Starship Version 2

"Nós voamos, partimos coisas e voamos de novo". Este é o lema que Elon Musk impôs à SpaceX - e a razão pela qual o desenvolvimento da Starship está a ser mais acelerado e explosivo do que o do SLS, o outro foguetão americano envolvido no regresso à Lua. O magnata confirmou a Starship V2.

A vantagem desta abordagem é que a SpaceX aprende rapidamente com os seus erros e modifica o projeto da Starship com base nos aspetos que não funcionaram em voos anteriores. Tudo o que falhou no voo de abril, de ponta a ponta, funcionou no voo de meados de novembro: a rampa de lançamento, o controlo dos motores, a separação das fases, o sistema automático de terminação do voo, etc.

A SpaceX ainda não conseguiu testar a queda do propulsor Super Heavy ou a reentrada atmosférica da nave espacial Starship, mas estão a ser testados vários protótipos para os próximos voos. O que é interessante é o facto de estas serem as últimas Starships da sua classe.

Elon Musk partilhou uma fotografia de quatro fases da Starship no edifício de montagem vertical sobrelotado da Starbase, as instalações da SpaceX no sul do Texas. Foram montadas com um novo método de integração (de cima para baixo) e têm placas de proteção térmica mais uniformes e melhor fixadas.

São também as últimas quatro Starship V1, disse Musk. A próxima a ser produzida será a primeira Starship V2.

Não existem muitos dados oficiais sobre a segunda versão da Starship, mas o próprio Musk deu alguns pormenores no mesmo tópico. A Starship V2 terá uma maior capacidade de combustível, uma massa seca reduzida (ou seja, mais leve antes do carregamento do propulsor) e uma melhor fiabilidade global, de acordo com o fundador da SpaceX.

Musk disse anteriormente que a Starship passaria de seis motores Raptor para nove (três optimizados para a atmosfera da Terra e seis para o vácuo do espaço), pelo que a Starship V2 poderia acrescentar três motores.

Na semana passada, Musk também afirmou estar "muito entusiasmado" com os Raptor 3, uma nova versão dos motores de metano e oxigénio líquido da Starship. Serão mais potentes (passando de 230 para 269 toneladas de força de propulsão) e mais fortes, afirmou. Tão fortes que não necessitarão de um escudo térmico, o que reduziria o peso total do foguetão.

SpaceX está bastante interessada em reduzir o peso da Starship

Isto deve-se à necessidade de otimizar a queima de combustível, um dos grandes problemas que o foguetão enfrenta no seu papel de aterragem lunar para a missão Artemis III da NASA. Serão necessários 10 a 20 lançamentos da Starship para reabastecer em órbita antes que a Starship lunar possa chegar à Lua, de acordo com a agência espacial.

A SpaceX tem tempo para resolver este problema, tornando o foguetão mais leve e aumentando a sua altura de 5 para 10 metros para colocar mais propulsor.

Para já, a empresa vai continuar a testar as versões V1 da Starship que já estão montadas. A Ship 28 tem todas as hipóteses de vir a ser a próxima.

