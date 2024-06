BYD não para de crescer… a sua Yuan ultrapassou 1 milhão de vendas

A BYD tem crescido a olhos vistos e, atentos, temos acompanhado o que a marca tem feito pela Europa, mas, também, pelo mundo. Agora, a sua Yuan atingiu um marco importante: ultrapassou a marca do milhão de vendas.

Em crescimento, a BYD tem dado provas de que consegue competir com as fabricantes ocidentais. Aliás, tem expandido o seu catálogo a outras áreas fora da China e dado a conhecer as suas propostas a mercados que as têm recebido bem.

A sua mais recente conquista surge, agora, com a sua Yuan a atingir a marca de 1 milhão de vendas, conforme anunciado pela empresa chinesa. A família Yuan consiste nos SUV Plus, Up e Pro. Após o lançamento em fevereiro de 2022, o Yuan Plus (conhecido como Atto 3 no estrangeiro) é o primeiro SUV elétrico sustentado pela plataforma eletrónica 3.0 da BYD para veículos elétricos.

Este SUV elétrico da BYD compete com modelos de peso, como o Model Y da Tesla e o ID.4 da Volkswagen.

Conforme historiado pelo Electrek, sendo o primeiro veículo elétrico construído para mercados estrangeiros, o Yuan Plus (Atto 3) tornou-se um best-seller em mercados-chave, como a Europa, Austrália, Tailândia, Brasil, México, entre outros. Em setembro, o Yuan Plus número 500.000 saiu da linha de montagem da BYD.

Com mais de 428.500 modelos vendidos no ano passado, a Yuan é uma das marcas mais vendidas da BYD, representando 14% das vendas de 2023. Durante os primeiros cinco meses de 2024, a BYD vendeu quase 135.000 modelos Yuan, representando este cerca de 10,5% das vendas totais.