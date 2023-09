Combustíveis: Preço do gasóleo aumenta a partir de hoje…

É caso para dizer..."não há carteira que aguente"! A partir de hoje há mais uma subida no gasóleo. A gasolina vai baixar e a "culpa" é do preço do barril de brent que atingiu o valor mais elevado desde novembro do ano passado.

Combustíveis: Saiba onde é mais barato...

De acordo com as informações mais recentes, o preço dos combustíveis, o litro do gasóleo deverá ficar mais caro 3 cêntimos a partir de hoje. A gasolina deverá descer cerca de 2 cêntimos.

O preço do barril de brent custa atualmente 90 dólares (83,87 euros), sendo este o valor mais elevado desde novembro do ano passado.

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

Para saber onde encontrar os preços mais baixos na região onde precisa de abastecer, veja aqui.

O Governo decidiu manter inalterados, neste mês de setembro, os descontos no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) em 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e 15,3 na gasolina. Suspendeu ainda a atualização da taxa de carbono, tal como anunciado.