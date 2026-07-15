Limite automático de velocidade: projeto europeu para assumir controlo do automóvel
Em breve, os condutores podem perder o controlo do acelerador na Europa. A mudança começa a ser pensada e bastará um satélite para limitar automaticamente a potência do veículo caso se detete velocidade excessiva. Tudo deverá acontecer de forma automática. Mas isso será mesmo uma vantagem?
Limite automático de velocidade por satélite
Os proprietários de automóveis mais recentes já devem ter reparado que o aviso de excesso de velocidade é particularmente irritante. É emitido um sinal sonoro em todo o habitáculo mesmo para a mais ligeira infração, com diferentes níveis de tolerância consoante o veículo. Alguns modelos permitem mesmo definir uma velocidade-padrão no controlo da velocidade de cruzeiro para garantir que não se ultrapassa o limite.
Claro que isto não é suficiente para as autoridades europeias. Estão em curso discussões sobre um sistema controlado por satélite que limitaria automaticamente a velocidade do veículo assim que fosse detetada uma velocidade excessiva. O sistema utiliza a geolocalização para determinar a posição exata do veículo e comparar a sua velocidade real com o limite de velocidade aplicável.
A potência do motor seria automaticamente reduzida caso fosse detetada uma infração de excesso de velocidade. Isto poderia, de facto, reduzir o risco de acidentes, mesmo que esta medida cause grande indignação entre os condutores. Submeter a velocidade a um controlo tão rigoroso será inevitavelmente visto como uma séria restrição à liberdade de circulação.
Projeto da Europa para assumir controlo do automóvel
Diga-se que este projeto, previsto para 2030, representaria uma evolução significativa dos sistemas já presentes nos automóveis. Desde julho de 2024, todos os veículos novos vendidos na Europa devem estar equipados com reconhecimento de matrículas de limite de velocidade, que emite avisos sonoros e visuais quando o limite é ultrapassado.
O sistema pode ser desativado, embora seja reativado sempre que o veículo é ligado. E, como qualquer dispositivo técnico, a sua fiabilidade não pode ser garantida a 100%. Podem, por isso, ocorrer erros, com consequências que variam de ligeiras a graves.
A situação tomaria um rumo completamente diferente se a velocidade fosse limitada por satélite. Como qualquer correção seria impossível, as consequências seriam extremamente graves, pondo em risco a segurança dos ocupantes. A boa notícia é que esta ainda é apenas uma proposta. Portanto, não há motivo para pânico... ou será que há?
Euro digital, controlar a velocidade do meu carro, controlar a minha identidade na internet, proibir redes sociais, e ainda dizem que a UE é uma democracia? Afinal a autocracia e a unica forma de controlar as pessoas , a democracia e uma treta! A china, singapura sao exemplos de como não e preciso democracia para ser se rico e propero. Agora a pergunta que sobra é, ainda dizem que a europa e democratica? Nao e
Plenamente de acordo.
Deixou de o ser há muito tempo….
Parou de se formar e educar pessoas e permitiu-se a libertinagem.
Agora aparecem as regras, a vigilância e o controlo.
(Nada típico de regimes totalitários… )
Pode até continuar ser uma Democracia, mas já não há Liberdade passa a ser uma Democracia Totalitária, Anti-Liberdade que tudo controla. Se for a escolha da maioria dos eleitores é Democrático, não há é Liberdade.
Ser Democracia não impede necessariamente a opressão. Uma maioria pode-se formar pela soma de várias minorias para oprimir outras minorias. Ou as minorias votarem cada vez mais regras enquanto se revezam no poder.
Por outro lado uma Democracia pode ser de nome apenas:
– Um exemplo: o Governo do PS não colocou no seu programa eleitoral aceitar 1 milhão de imigrantes.
Ora foi uma politica estrutural não sufragada pelo voto. Por isso anti-democrática.
Os Parlamentos nas democracias tem ainda o truque de delegar vastos poderes a Entidades, Autoridades, Comissões e outras organizações da burocracia do Estado que depois para justificarem a sua existência crescimento criam o maior número de regras, taxas possíveis.
Um dos objectivos é passar leis disfarçadas de regulação sem ir a Parlamento.
Nunca esquecer quanto mais leis um pais tem mais razões o Estado tem para fazer violência.
Não há lei sem a possibilidade de violência.
O autoproclamado partido socialista na realidade não passa de um antro do capitalismo neoliberal. E capitalismo neoliberal não é democracia nenhuma, é a ditadura dos capitalistas. Queria ver como era se os 51% de baixo se juntassem para votar a abolição do capitalismo, se eles respeitavam.
Ainda é democracia, pois por enquanto tem dificuldades, em passar à pratica e limitar, com estes projectos não abram os olhos, que a definham…
Isto para não falar das consequências de medidas destas, por exemplo não é difícil chegar lá e pensar, se há um sistema externo que controla a aceleração de veiculo, essa é valida para ambos os sentidos. (acelerar / diminuir)
Todas as medidas e regimes têm consequências, enquanto não conseguem a destruir, talvez se lembrem que todo o povo Europeu, tem estes meios ao seu alcance…
https ://fightchatcontrol.eu/
Totalmente inútil em Portugal onde ha limites ridículos de 30km/h e 40 km/h que colocados em pontos em que houve acidentes porque ninguem respeitava o limite de 80km/h anterior.
Logo a seguir a fechar o cinto de segurança a primeira coisa que faço é a sequência de botões para desactivar os avisos de sinais de transito.
Cruzes Credo, e fazes isso todas as vezes que andas de carro? Das duas uma, ou não andas quase nada de carro (por isso não sei porque te queixas), ou então escreveste uma grade peta.
A ditadura da UE a avançar a passos largos. O que vale é que a UE não vai durar muito.
“O que vale é que a UE não vai durar muito.” – Há décadas que ouço o mesmo, quiçá mais cedo ou mais tarde tenhas razão…
Apenas terá razão quando a maioria dos Países, que a compõem darem o salto “para lá da cortina de ferro” enquanto estes tiverem eleições livres e democráticas..
És tu que vais fazer a EU colapsar. Do teu sofá a dizer que o povo é manso e que ninguém faz nada e que é preciso que as pessoas se unam. Os típicos heróis da internet.
É pena não lançarem esta avalanche de medidas controleiras para os verdadeiros problemas da Europa: imigração descontrolada, guetos industânicos onde repudiam as nossas Leis e só obedecem à Sharia, desinformação e manipulação a rodos, guerra Cibernética, Habitação, atrasos tecnológicos, dependência de EUA Trumpistas em quase tudo, desde Defesa a inovação, etc. Agora quererem só controlar pessoas…
Admitam logo que vivemos num regime comunista
Não se preocupem, isto é tudo em prol do nosso bem!!… dizem !&”#$%#&/(/&
Assim sou a favor do fim da UE, todos os dias é uma medida nova a limitar a minha liberdade.
Acabem lá com esta UE e só ficarmos com livre comércio entre países da nova UE e cada país passa a ser soberano.
Ditadores do crl…
Medida muito necessária e que já deveria ter sido implementada há muito. Os aceleras devem ser controlados, rédea curta.
Tu é que devias ser controlado de dizer disparates como esse. Que estado direito democrático permite tais ações sobre O MEU VEICULO. Se permites e desejas que seja feito no teu, é problema teu. Não incluas todos no mesmo saco.
Por muito que possas ter razão sobre a privacidade e totalitarismos e modelo chinês wanna be da parte dos bruxelensses, a culpa é muito em parte nossa! As nossas estradas são um salve-se quem puder de aceleras que adoram querer matar os outros com as suas manobras perigosas e excesso de velocidade. Nós somos os culpados porque insistirmos em querer viver numa selva sem leis nem regulamentações e andar à velocidade que queremos e choramos muito se alguém tenta limitar isso. Tem que haver mais radares e mais fiscalização a todos os níveis para ver se os meninos deixam de ser armar em pilotos de corridas e começam a tentar ser pessoas normais.
Não digas isso porque virão já dizer-te que o real problema é nas rotundas feitas por fora ou circular pela faixa do meio numa auto-estrada. Excesso de velocidade não é problema. Claro que não.
De todos os “comentadeiros” gostava de saber quando de vós foram votar nas últimas eleições europeias…. a resposta é entre 0 e Zero.
Patetice! Tanta merd@ para quê?! Limitem logo a velocidade dos carros na fábrica, porra! Ah e tal satélites…tretas! E depois? Acaba-se a industria da multa, dos radares?! A indústria europeia já está nas lonas:…Enfim! Como dizia o Einstein, e passo a citar, “Duas coisas são infinitas: O universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo ainda não tenho a certeza absoluta”
Não entendo esta europa, ou são de esquerda ou são de direita irra hehehehehe, decidam-se!
Se mais alguém consegue controlar o que se passa com o meu carro, então significa que o carro não é realmente meu.
E vamos abrir portas para perseguição de pessoas em tempo real. Afinal para limitar a velocidade, é preciso alguém saber onde se está a circular. Se conseguem saber onde se está a circular a determinado momento, podemos esquecer qualquer privacidade. E será só uma questão de tempo até haver algum hack que revele ou o histórico de movimentação de uma pessoa ou pior ainda, a localização atual do véiculo dessa pessoa.
O povo tem sempre a opção e o poder de não comprar o carro, existem milhões de excelentes carros a circular e que durarão 10, 20 ou mais anos, por isso ponham as limitações que quiserem que o povo também só os vai comprar se quiserem.
O simples abafar da potência é incapaz de conter o excesso de velocidade. Tudo depende do relevo do terreno. Por vezes, é a própria inclinação da descida que dita o ritmo.
Se conseguirem actuar sobre os travões /caixa talvez consigam.
olha o INEM a andar a 50km/h para chegar às situações.. vai ter que haver muita gestão de tipos de veículos, de estradas sinalizadas ou não, paises etc.. ainda vai correr muita tinta
Bem-vindos à ditadura orwelliana da EUSSR, sob o jugo opressor do WEF.