PplWare Mobile

Limite automático de velocidade: projeto europeu para assumir controlo do automóvel

· Motores/Energia 27 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Joao says:
    15 de Julho de 2026 às 10:47

    Euro digital, controlar a velocidade do meu carro, controlar a minha identidade na internet, proibir redes sociais, e ainda dizem que a UE é uma democracia? Afinal a autocracia e a unica forma de controlar as pessoas , a democracia e uma treta! A china, singapura sao exemplos de como não e preciso democracia para ser se rico e propero. Agora a pergunta que sobra é, ainda dizem que a europa e democratica? Nao e

    Responder
    • PoiZé says:
      15 de Julho de 2026 às 11:03

      Plenamente de acordo.
      Deixou de o ser há muito tempo….
      Parou de se formar e educar pessoas e permitiu-se a libertinagem.
      Agora aparecem as regras, a vigilância e o controlo.
      (Nada típico de regimes totalitários… )

      Responder
    • AlexS says:
      15 de Julho de 2026 às 11:26

      Pode até continuar ser uma Democracia, mas já não há Liberdade passa a ser uma Democracia Totalitária, Anti-Liberdade que tudo controla. Se for a escolha da maioria dos eleitores é Democrático, não há é Liberdade.
      Ser Democracia não impede necessariamente a opressão. Uma maioria pode-se formar pela soma de várias minorias para oprimir outras minorias. Ou as minorias votarem cada vez mais regras enquanto se revezam no poder.

      Por outro lado uma Democracia pode ser de nome apenas:
      – Um exemplo: o Governo do PS não colocou no seu programa eleitoral aceitar 1 milhão de imigrantes.
      Ora foi uma politica estrutural não sufragada pelo voto. Por isso anti-democrática.

      Os Parlamentos nas democracias tem ainda o truque de delegar vastos poderes a Entidades, Autoridades, Comissões e outras organizações da burocracia do Estado que depois para justificarem a sua existência crescimento criam o maior número de regras, taxas possíveis.
      Um dos objectivos é passar leis disfarçadas de regulação sem ir a Parlamento.

      Nunca esquecer quanto mais leis um pais tem mais razões o Estado tem para fazer violência.

      Não há lei sem a possibilidade de violência.

      Responder
      • Grunho says:
        15 de Julho de 2026 às 12:04

        O autoproclamado partido socialista na realidade não passa de um antro do capitalismo neoliberal. E capitalismo neoliberal não é democracia nenhuma, é a ditadura dos capitalistas. Queria ver como era se os 51% de baixo se juntassem para votar a abolição do capitalismo, se eles respeitavam.

        Responder
    • A says:
      15 de Julho de 2026 às 12:16

      Ainda é democracia, pois por enquanto tem dificuldades, em passar à pratica e limitar, com estes projectos não abram os olhos, que a definham…

      Isto para não falar das consequências de medidas destas, por exemplo não é difícil chegar lá e pensar, se há um sistema externo que controla a aceleração de veiculo, essa é valida para ambos os sentidos. (acelerar / diminuir)

      Todas as medidas e regimes têm consequências, enquanto não conseguem a destruir, talvez se lembrem que todo o povo Europeu, tem estes meios ao seu alcance…
      https ://fightchatcontrol.eu/

      Responder
  2. Mr Grieves says:
    15 de Julho de 2026 às 10:53

    Totalmente inútil em Portugal onde ha limites ridículos de 30km/h e 40 km/h que colocados em pontos em que houve acidentes porque ninguem respeitava o limite de 80km/h anterior.
    Logo a seguir a fechar o cinto de segurança a primeira coisa que faço é a sequência de botões para desactivar os avisos de sinais de transito.

    Responder
    • KidsGraça says:
      15 de Julho de 2026 às 12:09

      Cruzes Credo, e fazes isso todas as vezes que andas de carro? Das duas uma, ou não andas quase nada de carro (por isso não sei porque te queixas), ou então escreveste uma grade peta.

      Responder
  3. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    15 de Julho de 2026 às 11:01

    A ditadura da UE a avançar a passos largos. O que vale é que a UE não vai durar muito.

    Responder
    • Perfectly Balanced says:
      15 de Julho de 2026 às 11:24

      “O que vale é que a UE não vai durar muito.” – Há décadas que ouço o mesmo, quiçá mais cedo ou mais tarde tenhas razão…

      Responder
      • A says:
        15 de Julho de 2026 às 12:19

        Apenas terá razão quando a maioria dos Países, que a compõem darem o salto “para lá da cortina de ferro” enquanto estes tiverem eleições livres e democráticas..

        Responder
    • O manso says:
      15 de Julho de 2026 às 12:15

      És tu que vais fazer a EU colapsar. Do teu sofá a dizer que o povo é manso e que ninguém faz nada e que é preciso que as pessoas se unam. Os típicos heróis da internet.

      Responder
  4. Controleiros says:
    15 de Julho de 2026 às 11:08

    É pena não lançarem esta avalanche de medidas controleiras para os verdadeiros problemas da Europa: imigração descontrolada, guetos industânicos onde repudiam as nossas Leis e só obedecem à Sharia, desinformação e manipulação a rodos, guerra Cibernética, Habitação, atrasos tecnológicos, dependência de EUA Trumpistas em quase tudo, desde Defesa a inovação, etc. Agora quererem só controlar pessoas…

    Responder
  5. Miguel says:
    15 de Julho de 2026 às 11:16

    Admitam logo que vivemos num regime comunista

    Responder
  6. MACnista says:
    15 de Julho de 2026 às 11:45

    Não se preocupem, isto é tudo em prol do nosso bem!!… dizem !&”#$%#&/(/&

    Responder
  7. Filipe says:
    15 de Julho de 2026 às 11:49

    Assim sou a favor do fim da UE, todos os dias é uma medida nova a limitar a minha liberdade.
    Acabem lá com esta UE e só ficarmos com livre comércio entre países da nova UE e cada país passa a ser soberano.

    Ditadores do crl…

    Responder
  8. Joe Doe says:
    15 de Julho de 2026 às 11:53

    Medida muito necessária e que já deveria ter sido implementada há muito. Os aceleras devem ser controlados, rédea curta.

    Responder
    • Mock says:
      15 de Julho de 2026 às 12:15

      Tu é que devias ser controlado de dizer disparates como esse. Que estado direito democrático permite tais ações sobre O MEU VEICULO. Se permites e desejas que seja feito no teu, é problema teu. Não incluas todos no mesmo saco.

      Responder
      • O manso says:
        15 de Julho de 2026 às 12:54

        Por muito que possas ter razão sobre a privacidade e totalitarismos e modelo chinês wanna be da parte dos bruxelensses, a culpa é muito em parte nossa! As nossas estradas são um salve-se quem puder de aceleras que adoram querer matar os outros com as suas manobras perigosas e excesso de velocidade. Nós somos os culpados porque insistirmos em querer viver numa selva sem leis nem regulamentações e andar à velocidade que queremos e choramos muito se alguém tenta limitar isso. Tem que haver mais radares e mais fiscalização a todos os níveis para ver se os meninos deixam de ser armar em pilotos de corridas e começam a tentar ser pessoas normais.

        Responder
    • O manso says:
      15 de Julho de 2026 às 12:17

      Não digas isso porque virão já dizer-te que o real problema é nas rotundas feitas por fora ou circular pela faixa do meio numa auto-estrada. Excesso de velocidade não é problema. Claro que não.

      Responder
  9. KidsGraça says:
    15 de Julho de 2026 às 12:12

    De todos os “comentadeiros” gostava de saber quando de vós foram votar nas últimas eleições europeias…. a resposta é entre 0 e Zero.

    Responder
  10. Filos says:
    15 de Julho de 2026 às 12:13

    Patetice! Tanta merd@ para quê?! Limitem logo a velocidade dos carros na fábrica, porra! Ah e tal satélites…tretas! E depois? Acaba-se a industria da multa, dos radares?! A indústria europeia já está nas lonas:…Enfim! Como dizia o Einstein, e passo a citar, “Duas coisas são infinitas: O universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo ainda não tenho a certeza absoluta”

    Responder
  11. Muito mais que isso. says:
    15 de Julho de 2026 às 12:23

    Não entendo esta europa, ou são de esquerda ou são de direita irra hehehehehe, decidam-se!

    Responder
  12. ArmchaircaptainPT says:
    15 de Julho de 2026 às 12:29

    Se mais alguém consegue controlar o que se passa com o meu carro, então significa que o carro não é realmente meu.

    E vamos abrir portas para perseguição de pessoas em tempo real. Afinal para limitar a velocidade, é preciso alguém saber onde se está a circular. Se conseguem saber onde se está a circular a determinado momento, podemos esquecer qualquer privacidade. E será só uma questão de tempo até haver algum hack que revele ou o histórico de movimentação de uma pessoa ou pior ainda, a localização atual do véiculo dessa pessoa.

    Responder
  13. PM says:
    15 de Julho de 2026 às 12:47

    O povo tem sempre a opção e o poder de não comprar o carro, existem milhões de excelentes carros a circular e que durarão 10, 20 ou mais anos, por isso ponham as limitações que quiserem que o povo também só os vai comprar se quiserem.

    Responder
  14. Yamahia says:
    15 de Julho de 2026 às 12:53

    O simples abafar da potência é incapaz de conter o excesso de velocidade. Tudo depende do relevo do terreno. Por vezes, é a própria inclinação da descida que dita o ritmo.
    Se conseguirem actuar sobre os travões /caixa talvez consigam.

    Responder
  15. Pedro says:
    15 de Julho de 2026 às 12:58

    olha o INEM a andar a 50km/h para chegar às situações.. vai ter que haver muita gestão de tipos de veículos, de estradas sinalizadas ou não, paises etc.. ainda vai correr muita tinta

    Responder
  16. PN says:
    15 de Julho de 2026 às 12:59

    Bem-vindos à ditadura orwelliana da EUSSR, sob o jugo opressor do WEF.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube