Quer saber se o seu carro foi fabricado na China? O VIN diz-lhe

Todos os automóveis possuem uma espécie de “cartão de cidadão” único que os identifica em qualquer parte do mundo. Esse identificador chama-se VIN (Vehicle Identification Number) e é um elemento essencial para fabricantes, autoridades, seguradoras, oficinas e até para quem compra um veículo usado.

Mas o que significa este código? Onde pode ser encontrado? E porque é tão importante ao longo da vida de um automóvel?

O que é o VIN?

O VIN é um código alfanumérico composto por 17 caracteres, atribuído individualmente a cada veículo durante o processo de fabrico. Não existem dois veículos com o mesmo VIN.

Este sistema de identificação foi normalizado internacionalmente através da norma ISO 3779, permitindo que qualquer automóvel possa ser identificado em qualquer país.

Onde encontrar o código VIN?

Dependendo do fabricante, o VIN pode estar presente em vários locais do veículo:

Na base do para-brisas, visível do exterior.

Na coluna da porta do condutor.

No compartimento do motor.

Gravado no chassis ou na estrutura do veículo.

No Documento Único Automóvel (DUA).

Na documentação técnica e de manutenção.

A existência de várias localizações dificulta a adulteração da identidade do veículo.

Como é composto um VIN?

Os 17 caracteres dividem-se em três grupos principais.

WMI (World Manufacturer Identifier) : Os primeiros 3 caracteres identificam o fabricante e o país ou região onde o veículo foi produzido.

: Os primeiros 3 caracteres identificam o fabricante e o país ou região onde o veículo foi produzido. VDS (Vehicle Descriptor Section) : Os caracteres 4 a 9 descrevem as características do veículo, como: Modelo Tipo de carroçaria Motorização Sistema de segurança Tipo de transmissão

: Os caracteres 4 a 9 descrevem as características do veículo, como:

Cada fabricante utiliza esta secção de forma própria.

VIS (Vehicle Identifier Section) : Os últimos 8 caracteres identificam especificamente o veículo. Normalmente incluem: Ano do modelo Fábrica onde foi produzido Número sequencial de produção

: Os últimos 8 caracteres identificam especificamente o veículo.

O que significa a primeira letra do VIN? O primeiro carácter do código VIN indica a região geográfica onde o veículo foi produzido. Primeira letra Região A a H África J a R Ásia S a Z Europa 1 a 5 América do Norte 6 e 7 Oceânia 8 e 9 América do Sul

Importante: a primeira letra, por si só, não identifica o fabricante, apenas a região de produção.

É a combinação dos três primeiros caracteres (WMI – World Manufacturer Identifier) que permite identificar exatamente o construtor do veículo.

Alguns exemplos VIN começa por Origem W Alemanha V França, Espanha, Áustria ou Croácia (depende dos restantes caracteres) S Reino Unido Z Itália J Japão K Coreia do Sul L China Y Suécia ou Finlândia 1 Estados Unidos 2 Canadá 3 México

Identificador mundial do fabricante Como referido, o primeiro carácter indica a região ou país de fabrico, enquanto o segundo e o terceiro identificam o fabricante. Alguns exemplos: WMI Fabricante

WVW Volkswagen (Alemanha)

WAU Audi

WDB Mercedes-Benz

WBA BMW

VF1 Renault

VR1 Peugeot

VR3 Citroën

TMB Škoda

SAL Land Rover

SCC Lotus

ZFA Fiat

ZAR Alfa Romeo

JHM Honda (Japão)

JT3 Toyota

JN1 Nissan

KMH Hyundai

KNA Kia

LVS Ford (China)

LSG SAIC General Motors

1HG Honda (EUA)

1FA Ford (EUA)

1C4 Jeep

2HG Honda (Canadá)

3VW Volkswagen (México) Curiosidade: embora muitos associem a letra W à Volkswagen, ela significa apenas que o veículo foi produzido na Alemanha. Um automóvel com um VIN iniciado por WBA é um BMW, enquanto WDB identifica um Mercedes-Benz e WAU um Audi. É a combinação dos três primeiros caracteres que identifica inequivocamente o fabricante. Outra curiosidade é que as letras I, O e Q nunca são utilizadas nos VIN, para evitar confusão com os números 1 e 0.

Porque é tão importante o VIN?

O VIN acompanha praticamente toda a vida do automóvel.

É utilizado para:

Identificar de forma única o veículo.

Confirmar a autenticidade do automóvel.

Registar inspeções e histórico de manutenção.

Consultar campanhas de recolha (recalls).

Contratar seguros.

Registar mudanças de proprietário.

Encomendar peças compatíveis.

Confirmar o equipamento original de fábrica.

Investigar acidentes ou furtos.

Além disso, o VIN ajuda na compra de um carro usado. Na verdade, uma das utilizações mais importantes do VIN acontece antes da compra de um veículo usado.

Através deste código é possível consultar diversos serviços especializados que podem revelar:

Quilometragem registada.

Histórico de acidentes.

Danos estruturais.

Registos de furto.

Número de proprietários.

Países onde o veículo circulou.

Chamadas à oficina efetuadas pelo fabricante.

Embora nem toda a informação esteja disponível gratuitamente, conhecer o VIN permite reduzir significativamente o risco de comprar um automóvel com problemas ocultos.

Porque deve estar visível?

A maioria dos fabricantes coloca o código VIN numa zona visível através do para-brisas para que possa ser facilmente consultado sem necessidade de abrir as portas ou o capot.

Esta localização facilita o trabalho das autoridades na confirmação da identidade do veículo, permite aos centros de inspeção verificar rapidamente a correspondência com a documentação e ajuda as oficinas a identificar corretamente o automóvel para intervenções de manutenção ou reparação.

Para o proprietário, representa também uma forma simples de aceder ao código sempre que este seja necessário, seja para contratar um seguro, encomendar peças ou consultar informação técnica.

Um pequeno código com enorme importância

Apesar de passar despercebido à maioria dos condutores, o VIN é um dos elementos mais importantes de qualquer automóvel. Funciona como uma impressão digital do veículo, reunindo informação essencial sobre a sua origem, características e histórico.

Sempre que comprar um carro usado, encomendar peças, consultar campanhas de recolha ou tratar de questões relacionadas com seguros e inspeções, é muito provável que lhe seja pedido este código de 17 caracteres.

Vale a pena saber onde está e compreender o seu significado, porque pode evitar problemas e ajudar a proteger o investimento feito no automóvel.