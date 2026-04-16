XVD, o scanner de automóveis que acabou de chegar a Portugal

Um scanner digital automatizado para a receção de viaturas chegou pela primeira vez à Península Ibérica pela porta da Sociedade Comercial C. Santos. A tecnologia promete transformar a experiência do cliente, tornando o processo de entrada dos veículos mais ágil e transparente.

De nome XENTRY Vehicle Detector (XVD), trata-se de um sistema de scanner digital automatizado, desenvolvido pela TwoTronic em parceria com a Mercedes-Benz, concebido para acelerar o processo de receção de veículos em oficinas.

A Sociedade Comercial C. Santos é o primeiro concessionário Mercedes-Benz da Península Ibérica a instalar a tecnologia, num passo pioneiro que representa um ganho de eficiência e transparência do serviço pós-venda da empresa.

O processo do XVD é tão simples quanto eficiente: ao chegar à oficina, o veículo passa por um pórtico de digitalização fixo e, em poucos segundos, o sistema realiza um check-up externo completo, eliminando a necessidade de inspeções manuais demoradas durante a receção.

Tecnologia permite poupança de oito minutos por cada entrada de veículo

Equipado com câmaras de alta resolução e sensores de última geração, o XVD foca-se em alguns pilares fundamentais, nomeadamente:

Deteção de danos na carroçaria , registando instantaneamente qualquer risco, mossa ou imperfeição externa, e garantindo segurança tanto para o cliente como para a oficina;

, registando instantaneamente qualquer risco, mossa ou imperfeição externa, e garantindo segurança tanto para o cliente como para a oficina; Análise de pneus , por via da qual o sistema gera relatórios detalhados sobre o estado dos pneus, incluindo a medição precisa da profundidade do sulco em diferentes zonas;

, por via da qual o sistema gera relatórios detalhados sobre o estado dos pneus, incluindo a medição precisa da profundidade do sulco em diferentes zonas; Verificação da necessidade de alinhamento de direção, com emissão de relatório;

com emissão de relatório; Realização de fotografias da parte inferior da viatura, verificando fugas e danos.

Principais inovações do XVD Verificação do desgaste dos pneus (piso), com emissão de relatório;

Verificação da necessidade de alinhamento de direção, com emissão de relatório;

Foto da marca, medida e características dos pneus;

Fotos das jantes;

Fotos da carroçaria 360 graus;

Fotos da parte inferior das viaturas (verificação fugas e danos);

Fotos de danos no para-brisas (em desenvolvimento e a integrar no futuro);

Integração total em ambiente XENTRY (ecossistema Mercedes-Benz para as Oficinas).

Segundo o concessionário, com instalações-sede na Maia, junto ao aeroporto do Porto, a introdução desta tecnologia permite poupar, em média, cerca de oito minutos por cada entrada de veículo.

Todos os dados recolhidos são integrados automaticamente no ecossistema da rede de serviço da Mercedes-Benz, o XENTRY, e visualizados em tablets.

Assim, o consultor de serviço pode mostrar ao cliente, de forma clara e visual, o estado real do seu veículo, facilitando a aprovação de orçamentos e aumentando a confiança no serviço prestado.

Pioneirismo e inovação são pilares essenciais do pós-venda da Sociedade Comercial C. Santos, que, em 2026, assinala 80 anos de existência. Estamos permanentemente focados em entregar a melhor experiência ao cliente. Com a instalação do XVD, sendo a primeira em Portugal e Espanha a fazê-lo, a nossa empresa procura continuar a construir o futuro.

Afirma o diretor de Customer Services, Vítor Ferreira, ressalvando o "posicionamento de liderança na vanguarda da inovação tecnológica" do concessionário.

Na sua perspetiva, a ferramenta "vai ajudar na eficiência e transparência de serviço aos mais de 110 veículos ligeiros Mercedes-Benz que passam pelas nossas oficinas todos os dias".