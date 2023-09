Será que o futuro dos elétricos se joga dentro de 4 linhas? A smart diz que sim

Aquilo que nos espera, em termos de mobilidade, ainda é uma incógnita. No entanto, as fabricantes acreditam nas potencialidades dos carros elétricos e têm apostado cartas nessa crença. Caso disso é a smart que, agora, diz que o futuro dos elétricos se joga dentro de 4 linhas. Entenda!

Há os que não largam os carros com motor de combustão interna: apreciam o conceito, o barulho, o processo da condução - e desacreditam nas restantes alternativas da mobilidade.

Há também aqueles que não compreendem esse fascínio e pintam a imagem do futuro do transporte com as cores do hidrogénio.

Depois, há os que têm uma crença desmedida na mudança que os elétricos vão motivar, quando as pessoas se deixarem conquistar por eles, independentemente da falta de barulho e dos problemas que são, hoje, levantados - preço, autonomia, sustentabilidade, entre outros.

De facto, os carros elétricos têm tomado conta da cena, fazendo parte de um ciclo (entre governos, fabricantes e consumidores) que os vê como um importante mecanismo de transformação. Se eles o serão, ou não, só o futuro dirá.

Seja qual for a solução ideal que nos espera, conhecemos as vantagens e as desvantagens das várias alternativas, ainda que seja crucial explorá-las mais e dominá-las melhor.

No caso dos elétricos, sabemos que, no geral, são uma alternativa mais ambientalmente sustentável, com emissões nulas de CO₂, que o seu custo de utilização é reduzido, quer em termos de custo por quilómetro, quer em termos de custos de manutenção.

Por se acreditar neles e nas suas potencialidades, os elétricos carregam um conjunto de benefícios fiscais, tanto para particulares, como para empresas, e apoios à aquisição.

Smart acredita nos elétricos e diz que o futuro se joga dentro de 4 linhas

A par de outras fabricantes, a smart lançou-se no mundo dos elétricos, oferecendo uma alternativa aos "corajosos, aos criadores, aos aventureiros" e aos que querem descobrir novos caminhos.

A fabricante já apresentou o seu mais recente smart #1, um carro elétrico desenhado para o presente e campo de jogo do futuro. Dentro deste, os consumidores podem escolher aquele que melhor se encaixar nas suas exigências, necessidades e visões:

Pro+, cujo cognome poderia ser O agradável;

Premium, cujo cognome poderia ser O elegante;

BRABUS,cujo cognome poderia ser O desportivo;

Edição Limitada, cujo cognome poderia ser O especial.

Seja qual for a preferência, também acredita que o futuro é dos elétricos?