Análise: Ebike DYU D3F – simples, prática, leve e adequada para qualquer situação

Os dias de sol já chegaram e prometem ficar por bastante tempo, estando assim reunidas as condições ideais para usar a bicicleta elétrica nas deslocações diárias. Mesmo para quem precisa de se deslocar no comboio no percurso casa trabalho, há Ebikes muito práticas para esse tipo de utilização, e a Ebike DYU D3F é um desses casos.

Um mercado com grande oferta é benéfico para todos, e o mercado das Ebikes atualmente está em grande forma, com formatos e preços para todos os gostos e finalidades, apresentando, em geral, um nível de qualidade muito interessante.

Se muitos procuram substituir o seu meio de transporte diário para o trabalho, com vista à poupança ou à rapidez de deslocação, outros preferem passear ao ar livre sem terem de se cansar. Se conseguir escolher uma Ebike mais adequada ao propósito que pretende, tanto melhor.

A Ebike DYU D3F apresenta-se como uma opção para deslocação em cidade, sendo muito prática para pegar e levar no comboio ou colocar na bagageira de um automóvel. Mesmo que possa não parecer, é uma bicicleta muito agradável de conduzir, é dobrável no guiador e tem um sistema de travagem muito eficiente.

Características

A DYU D3F é uma Ebike elétrica com roda de 14". Tem um quadro com um formato muito particular, até mesmo bastante original, onde a bateria de 10 Ah (36 V) se encontra bem arrumada no interior do quadro. Com um carregamento DC de 42V, demora cerca de 5 a 6 horas a carregar na totalidade. O motor tem uma potência de 250 W e, de acordo com o fabricante consegue uma autonomia entre 38 a 60 km em modo assistido.

Atinge uma velocidade máxima de 25 km/h, embora em plano e sem apoio apenas consiga ir até aos 21 km/h. Tem um carreto fixo, mas com uma relação confortável para a especificação de velocidade que tem.

No guiador, à esquerda está o botão Power e a campainha, e à direita está o botão para Cruise Control (falarei mais à frente) e farol, 4 LEDs para indicação do nível de carga da bateria, e o acelerador no próprio punho.

A forqueta é simples, sem amortecimento, e os travões de disco, embora acionados por espia, têm um desempenho muito bom, conseguindo uma travagem forte e eficiente sem esforço. O selim é ajustável em altura, permitindo também uma boa arrumação, e tem 2 molas para ajudar com algum amortecimento. O guiador é ajustável em rotação e é dobrável na vertical.

A Ebike pesa cerca de 17 kg com bateria. Suporta um peso de até 120 kg e tem um grau de proteção água e poeiras IP54. Tem iluminação frontal e traseira em separado (incluído).

Em termos de montagem para a primeira utilização, resumidamente, depois de retiradas todas as proteções, é necessário colocar o selim, colocar o guiador na posição correta (desdobrar) e colocar os pedais. Demora mais tempo a tirar abraçadeiras e esponjas de proteção do que propriamente a montar a bicicleta. Como acessórios, traz os guarda-lamas, farol traseiro e carregador.

Um design peculiar mas prático

Uma bicicleta de roda 14" para adulto chama facilmente a atenção, pelo facto da curiosidade. Embora de pequenas dimensões, tem bastante robustez e, depois de baixar o selim e dobrar o guiador, cabe em qualquer bagageira.

O quadro serve subtilmente de pega para transportar a Ebike facilmente numa escadaria, ou para o interior de um comboio.

A bateria não é removível, mas dadas as dimensões reduzidas da Ebike, não é grande constrangimento levá-la para ao pé de uma tomada para colocar a carregar. O farol está bem integrado e dá uma iluminação suficiente para circular à noite.

Por fim, os guarda-lamas, que não estragam o aspeto e estilo da DYU D3F mas, claro, são de instalação opcional. Está também disponível um suporte/cesto para colocação no guiador, como opção na compra.

Modo de funcionamento do sistema elétrico

A alimentação na Ebike é controlada pelo botão junto ao punho esquerdo. Basta premir para ligar ou desligar a Ebike, surgindo de imediato a iluminação indicadora da capacidade da bateria junto ao punho direito.

Para ter apoio elétrico, basta usar o acelerador, rodando o punho direito, que faz um apoio elétrico progressivo e suave. Para manter o nível de aceleração, esteja ele onde estiver, basta premir o botão de Cruise Control, podendo depois largar o acelerador. Esse apoio mantém-se ativo até que se volte a acelerar ou até que um dos travões seja levemente apertado.

E é isto. Simples, prático, seguro e funcional.

Resta a possibilidade de ligar o farol, que é ativado com um toque longo sobre o botão junto ao punho direito.

Veredicto

A Ebike DYU D3F é uma bicicleta elétrica "maneirinha" e de utilização muito simples, onde o design e a praticidade são o que mais se destaca. A pequena roda em nada compromete a utilização ou a capacidade elétrica da Ebike e, como já referido, os travões têm um desempenho de excelência.

O tamanho que ocupa pode ser reduzido de forma simples e rápida, para transporte e arrumação, é também um ponto muito positivo, sendo muito simples eliminar a altura do guiado e do selim. Os pedais também são dobráveis, reduzindo a espessura da Ebike em cerca de 8 cm.

Relativamente ao desempenho, não impressiona, mas também não desilude. É muito competente em plano e subidas ligeiras, mas com o aumento da inclinação, facilmente vai abaixo e começa a pedir ajuda do pedal. No entanto, é um apoio que não faz cansar, necessitando apenas de um empurrãozinho para dar conta do recado.

Quanto à autonomia, é sempre algo bastante relativo, pois depende largamente da elevação onde é utilizada, do peso do utilizador e da forma como é feita a assistência. No entanto, pode-se contar com 20 a 40 km no modo puramente elétrico, e com um máximo de 60 km no modo assistido, fazendo uma utilização mais comedida da energia. Mas, mais uma vez, só dependerá do utilizador.

Preço e disponibilidade

A Ebike DYU D3F está disponível em promoção por tempo limitado, onde o modelo com cesto frontal incluído pode ser adquirido por um preço de 459 € (IVA incluído), utilizando o código DYUZD3E para um desconto de 60 €, ficando ainda mais barato do que a versão sem cesto. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Poderá encontrar outras promoções a decorrer atualmente na DYU, com descontos em todos os modelos por tempo limitado.

DYU D3F

O Pplware agradece à DYU a cedência da Ebike DYU D3F para análise.