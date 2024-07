Receitas da Tesla afundam num trimestre complicado para a empresa de Elon Musk

Apesar de ser uma das marcas que mais interesse gera no mundo automóvel, a verdade é que a Tesla já teve melhores momentos. A prova disso vem nos mais recentes resultados financeiros, onde ficou clara que as receitas estão a afundar e a comprometer a saúde financeira desta fabricante automóvel.

As receitas da Tesla afundam mais do que esperado

A Tesla divulgou o seu relatório de resultados para o segundo trimestre de 2024, revelando resultados mistos. A empresa reportou uma receita de 25,5 mil milhões de dólares e um lucro líquido de 1,48 mil milhões de dólares. Embora tenha havido um aumento de 2% na receita relativamente ao ano anterior, o resultado líquido sofreu uma queda de 45%.

As margens de lucro bruto da empresa de Elon Musk foram de 18%, um ligeiro aumento face aos 17,4% do trimestre anterior, mas uma diminuição face ao segundo trimestre de 2023. A Tesla atribuiu a queda das margens de lucro aos cortes de preços e à diminuição da procura, trazendo as margens para o seu nível mais baixo em seis anos.

Neste trimestre, a Tesla produziu aproximadamente 411 mil veículos e entregou 444 mil. Também alcançaram as implantações trimestrais mais elevadas de produtos de armazenamento de energia, com 9,4 GWh distribuídos. A produção do Model 3 e do Model Y atingiu as 386.576 unidades, com entregas que totalizam 422.405 unidades. Para os restantes modelos, a produção foi de 24.255 unidades, com 21.551 entregas.

Trimestre complicado para a empresa de Elon Musk

A Tesla produziu e a entregou menos veículos do que no ano passado, com uma queda de 4,76% na produção e uma quebra de 14% nas entregas. Contudo, ao superar as expectativas dos analistas, trouxe algum alívio para a empresa. A construtora de Elon Musk abandonou inicialmente os planos para um veículo “Model 2” mais acessível, mas mais tarde decidiu fazer renascer este plano.

Elon Musk anunciou um próximo evento de lançamento do robotáxi inicialmente agendado para agosto, agora adiado para outubro. A Tesla também registou despedimentos significativos, incluindo toda a equipa do Supercharger, apenas para recontratar muitos deles mais tarde.

A tecnologia de assistência ao condutor da Tesla está sob intenso escrutínio após um recall devido ao uso indevido do condutor. Apesar disso, os acionistas da Tesla aprovaram um enorme pacote de compensação para Elon Musk depois de um juiz o ter rejeitado inicialmente.