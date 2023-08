Pode andar de auriculares enquanto conduz o seu veículo?

Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de € 120 a € 600.

Quem infringir o disposto no n.º 3 é sancionado com coima de € 500 a € 2500 e com perda dos objetos, devendo o agente de fiscalização proceder à sua imediata remoção e apreensão ou, não sendo ela possível, apreender o documento de identificação do veículo até à efetiva remoção e apreensão daqueles objetos, sendo, neste caso, aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 161.º.