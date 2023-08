Saúde: 10 mil passos por dia? Estudo diz que não são precisos tantos…

Quando falamos em saúde e atividade física, os 10 mil passos diários são a referência para se ter uma vida saudável. Um estudo no ano passado confirmou tal meta, mas há agora num novo estudo que diz não ser preciso tanto.

Todos nós temos a noção que a atividade física faz bem à saúde. E quando falamos em metas mínimas, os 10 mil passos por dia são a referência... aliás, todos os gadgets atuais têm essa definição.

No entanto, o estudo “The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis”, que foi publicado no “European Journal of Preventive Cardiology”, refere que 2300 passos são o valor mínimo para reduzir o risco de morte por doença cardiovascular. Caso faça 4 mil passos ou mais, consegue reduzir o risco de morte, independentemente da causa.

No caso de grupos etários com mais de 60 anos convém que se realizem entre 6 mil e 10 mil passos.

A DGS indica o seguinte nível de atividade física de acordo com o número de passos por dia, em pessoas adultas:

Passos/dia Nível de atividade física

<5000 Adulto sedentário

5000-7499 Adulto com atividade física reduzida

7500-9999 Adulto com alguma atividade

10 000-12 499 Adulto suficientemente ativo

≥12 500 Adulto muito ativo

