Tesla: Proprietária deixa aviso aos condutores depois de ficar presa dentro do carro

A Tesla reúne grande atenção da imprensa e do público, pela sua dimensão. De tal forma, que tudo o que acontece com os seus carros ecoa, rapidamente. Desta vez, a notícia deve-se a um aviso deixado por uma proprietária, após ficar presa dentro do carro.

Testa sem bateria pode "prender" as pessoas no interior

A proprietária de um Tesla emitiu um aviso aos outros condutores da marca, após ter-se encontrado presa dentro do seu Model Y. Apesar de possuir o carro há cerca de três anos sem grandes problemas e de ser, segundo ela, divertido de conduzir, partilhou o incidente.

Conforme relatado pela estação televisiva KPHO, citada pelo Tech Times, a proprietária falou da sua experiência com o carro com entusiasmo, partilhando que estava a gostar de conduzir o seu Tesla, nos últimos anos. No entanto, a sua perspetiva mudou, entretanto.

Desliguei o carro, entrei, fechei a porta e tudo se desligou. Não conseguia abrir as janelas. Não conseguia destrancar as portas. Fiquei presa.

Partilhou, contando que enquanto se esforçava para compreender o que estava a acontecer, tentou consultar o manual do proprietário, mas percebeu que o porta-luvas não abria.

Apesar de, entretanto, ter conseguido ajuda, o seu vizinho não conseguiu identificar uma forma eficaz de abrir o carro pelo lado de fora.

Segundo o 14News, a proprietária terá solicitado assistência, através da aplicação da Tesla, que, depois de algum tempo, enviou uma mensagem de texto com instruções sobre como localizar um trinco para abrir a porta manualmente, por dentro, permitindo que ela finalmente saísse.

Outros proprietários de carros da Tesla já haviam ficado presos antes

Este incidente, que a proprietária descreveu como "assustador e muito enervante", não foi um caso isolado. Outros condutores de veículos da Tesla já relataram ter ficado presos no interior dos seus veículos, com os componentes eletrónicos desligados, aquando do fim da bateria.

Os veículos da Tesla têm uma bateria principal para a propulsão e uma bateria mais pequena para os sistemas eletrónicos a bordo, incluindo os sistemas de abertura das portas e os vidros elétricos. Quando a bateria mais pequena falha, estes sistemas deixam de funcionar.

A proprietária do Arizona revelou que o carro da Tesla não deu qualquer aviso sobre a bateria já estar fraca, acrescentando que, além disso, ela não tinha qualquer conhecimento sobre uma forma manual de destrancar a porta.

Por causa do seu incidente, a proprietária está a pedir à Tesla que informe os condutores sobre estas características de segurança cruciais e que repense a forma predefinida como os carros desligam.