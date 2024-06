SPIN: transferências só com o número de telefone começam hoje

Chegou finalmente a funcionalidade SPIN! A partir de hoje passa a ser possível fazer transferências usando o número de telemóvel ou o NIPC do destinatário (SPIN).

SPIN disponível hoje em 14 bancos

O SPIN permitirá aos utilizadores de serviços de pagamento iniciar transferências a crédito e imediatas utilizando o número de telemóvel (se for um particular) ou o NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN. A partir de hoje, 14 bancos disponibilizam tal funcionalidade.

Esta funcionalidade vem melhorar a experiência do utilizador na execução de transferências, ao permitir que sejam iniciadas com base em identificadores do beneficiário conhecidos ou fáceis de memorizar (o número de telemóvel ou o NIPC), em vez do IBAN.

Esta solução será facultada aos utilizadores, sem custos, nos diferentes canais dos prestadores de serviços de pagamento (incluindo homebanking, aplicações móveis e até ao balcão) e permitirá realizar transferências de forma mais simples e conveniente.

Segundo Hélder Rosalino, para o desenvolvimento desta nova funcionalidade, o Banco de Portugal realizou um investimento de mais de 600 mil euros. O sucesso deste serviço, para além dos benefícios, será medido pela prevenção e redução da fraude.

Esta nova funcionalidade não pode ser cobrada pelos bancos e não há qualquer limite nas transferências, mensal ou de numerário além das que o banco define.