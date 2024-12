Solução desenvolvida por empresa portuguesa revoluciona a comunicação corporativa

A funcionalidade que revolucionará a comunicação, criada pela E-goi, substituiu as cartas tradicionais enviadas por correio físico e promete uma economia de até 95%.

A E-goi, plataforma portuguesa de automação de marketing omnichannel e inteligência artificial, acaba de lançar uma ferramenta que promete revolucionar a comunicação corporativa. Intitulado de Registered Message, a solução permite substituir o envio físico de mensagens (cartas registadas) de forma digital.

O Registered surgiu da necessidade de oferecer às empresas uma forma de comunicar documentos críticos, mas com a conveniência e rapidez do meio digital. A nossa solução utiliza certificados eIDAS da Multicert, garantindo a autenticidade e integridade de cada comunicação.

Explica Miguel Azevedo, Product Manager da E-goi.

A ferramenta permite o envio de mensagens de forma segura e rastreável. Desenvolvida como uma alternativa para a desmaterialização do correio físico, a solução atende às crescentes exigências de segurança e conformidade no ambiente digital.

Um exemplo prático do impacto do Registered Message é a Credibom, uma instituição financeira líder em Portugal. Com a solução, conseguiu alcançar mais segurança na comunicação com os clientes, além de centralizá-la numa única plataforma.

O serviço é aplicável em diversos setores, incluindo:

Serviços financeiros , onde permite o envio seguro de extratos e notificações de alterações contratuais;

Seguros , facilitando a comunicação de apólices e atualizações de cobertura;

Telecomunicações , para notificações de faturas e alterações de serviço;

, para notificações de faturas e alterações de serviço; Utilities, para avisos de manutenção e alterações tarifárias.

Segundo projeta Miguel Azevedo, "esperamos que a utilização do Registered Message reduza em até 95% os custos de comunicação dos nossos clientes. Além disso, o impacto ambiental positivo é significativo, eliminando a necessidade de papel e transporte físico".

Para mais informações sobre o Registered Message e como ele pode beneficiar a sua empresa, clique aqui.