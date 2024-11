UZO (MEO) ataca DIGI. Conheça os novos preços…

A DIGI entrou muito forte no mercado português, com preços bastante atrativos. A Vodafone foi a primeira a reagir, reduzindo drasticamente os preços da “amigo”. Segue-se a UZO, da MEO, que oferece agora preços bastante mais baixos. Conheça as ofertas.

É verdade que nesta fase inicial a infraestrutura de comunicações da operadora romena ainda apresenta alguns problemas, mas do ponto de vista comercial, a DIGI tem feito abanar a concorrência. Tal como já referimos, se até agora parecia impossível baixar preços das comunicações, afinal há margem para oferecer produtos mais baixos aos clientes.

Novos preços da UZO (MEO)

Em resposta clara à DIGI, a UZO (MEO) tem agora também novos preços.

Ao nível dos tarifários para telemóvel a UZO tem agora uma oferta de 200GB por mês, sem fidelização, minutos ilimitados e 1000 SMS por apenas 10 euros mês. Depois há também a versão com carregamento, que pode ficar com 3,49 euros por semana ou 4,49 euros por semana.

Ao nível da TV, desta para o pacote com 70 canais, 1 Gbps de Internet, 2 cartões de 200 GB e fidelização de apenas 6 meses por 40 euros.

Relativamente aos preços de NET Móvel + Móvel + TV há 2 ofertas. Uma delas é a mesma que que aparece no separador TV.

No que diz respeito às ofertas para net fibra, a Uzo tem um pacote de 15 euros por mês, fidelização de 6 meses e 1 Gbps com Wi-Fi 6. Se adicionar o serviço de TV, o valor passa para 30 euros.

E são estes os preços de Uzo para "atacar" a DIGI. As ofertas são interessantes, mas os números falam por si e a DIGI oferece serviços mais baratos.