Instagram vai permitir que os utilizadores reiniciem os seus algoritmos

O algoritmo do Instagram, assim como o de outras redes sociais, pode ficar verdadeiramente caótico. Assim sendo, esta novidade vai interessar-lhe: a plataforma vai permitir que os utilizadores reiniciem os seus feeds.

Em breve, os utilizadores do Instagram poderão repor manualmente o algoritmo de recomendação que determina o que veem nos seus feeds.

Numa publicação, o Instagram, que é propriedade da Meta Platforms, empresa-mãe do Facebook, afirmou que a alteração foi especialmente concebida para garantir que os adolescentes têm acesso a conteúdos mais adequados.

Queremos dar aos adolescentes novas formas de moldar a sua experiência no Instagram, para que possa continuar a refletir as suas paixões e interesses à medida que evoluem.

Queremos garantir que todos no Instagram, especialmente os adolescentes, tenham experiências seguras, positivas e adequadas à idade e sintam que o tempo que passam no Instagram é valioso.

Justificou a empresa.

Segundo a rede social, com apenas alguns cliques, os utilizadores poderão limpar o conteúdo recomendado na suas páginas Explorar, Reels e Feed.

Os utilizadores poderão, também, rever toda a sua lista de "seguidores" para deixar de seguir contas conforme desejado.

As suas recomendações começarão a ser personalizadas novamente ao longo do tempo, mostrando novos conteúdos com base no conteúdo e nas contas com as quais interage.