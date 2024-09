A Netflix tem um plano para os utilizadores verem mais séries sul-coreanas

Pela influência do inglês globalmente, os utilizadores "fogem" para os conteúdos falados nesse idioma e nas suas variantes. Contudo, a Netflix tem um plano para as séries coreanas serem um sucesso.

A Netflix está a implementar uma nova estratégia para aumentar a audiência dos conteúdos sul-coreanos. Uma nova informação indica que a empresa redobrou os seus esforços, por forma a garantir que a tradução do conteúdo é o mais fiel possível.

Afinal, segundo a plataforma de streaming, 40% das pessoas que veem séries coreanas optam pela dobragem. Mais do que isso, as séries e filmes coreanos são os conteúdos mais vistos noutras línguas além do inglês.

De acordo com o The Wall Street Journal, a Netflix está a oferecer aulas sobre a cultura e as expressões sul-coreanas aos atores responsáveis pelas dobragens. Os funcionários da empresa organizam sessões de 90 minutos onde abordam temas específicos sobre a vida no país asiático.

O objetivo passa por fornecer os conhecimentos necessários para que os responsáveis pelas dobragens não caiam em estereótipos ou alterem a perceção da série/ filme. Com este plano, a Netflix procura encontrar um equilíbrio entre a cultura coreana e a língua-alvo.

Queremos que eles relaxem e desfrutem do programa sem esforço.

Disse John DeMita, diretor de dobragem em inglês da Netflix.

As aulas de cultura são dadas em vários estúdios de dobragem que trabalham para a Netflix. De acordo com o órgão de comunicação social, a aula fornece uma introdução ao alfabeto coreano e à pronúncia, de modo que os atores não cometam erros nos nomes, por exemplo.

Netflix quer alargar estratégia a outros idiomas

Embora a estratégia se centre nos reality shows coreanos, a gigante do streaming tenciona aplicá-la a todo o tipo de conteúdos. A Netflix vai utilizar esta dinâmica em séries e filmes de outros países, como Brasil, França, Japão e Índia.

Ainda que a responsabilidade de estudar uma personagem e adaptar-se a ela e ao seu contexto seja do ator que vai fazer determinada dobragem, a "tropicalização" é um fator preponderante na hora de interpretar. Este termo consiste em adaptar o conteúdo às condições de um determinado local.

Para a Netflix, incutir no ator da dobragem conhecimento de referências ou linguagem locais ajuda a evitar que ela se torne forçada ou estranha