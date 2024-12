“Epidemia de saúde pública”: Espanha propõe etiquetas de saúde nos smartphones

Os smartphones podem ser verdadeiramente prejudiciais, conforme vários especialistas já apontaram. Por este motivo, Espanha está a propor que os smartphones vendidos no país tenham etiquetas de aviso para a saúde.

Segundo o El País, um painel de especialistas nomeado pelo Governo de Espanha sugeriu que os smartphones vendidos no país deveriam ter com etiquetas de aviso para a saúde, semelhante às que se encontram nos cigarros.

Num relatório de 250 páginas, o grupo de trabalho descreve aquilo a que chamam "epidemia de saúde pública" e propõe iniciativas como a proibição de dispositivos digitais para crianças com menos de três anos e a restrição da sua utilização entre os três e os seis anos, com exceções para circunstâncias especiais.

Mais do que isso, os especialistas de Espanha sugerem que os adolescentes com menos de 16 anos utilizem os chamados "dumbphones" e desaconselham vivamente as redes sociais para crianças com menos de 12 anos.

O mesmo relatório aconselha as escolas a abandonarem as aplicações educativas e a darem, em vez disso, prioridade aos métodos de ensino analógicos para os alunos mais novos. Conforme defendido, os dispositivos digitais devem ter um papel limitado na educação inicial.

Relativamente à saúde mental, os especialistas sublinham a necessidade de abordá-la, especificamente a ansiedade e a dependência dos smartphones.

Sugerem a incorporação de rastreios da utilização excessiva de tecnologias digitais nas consultas médicas de rotina, com o objetivo de elevar a questão a uma prioridade de saúde pública.

