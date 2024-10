Elon Musk perdeu 15 mil milhões de dólares depois de anunciar o Cybercab da Tesla

O robotáxi da Tesla estava na boca do mundo há algum tempo e a revelação aconteceu, finalmente, na sexta-feira. Apesar da expectativa - ou por causa dela -, Elon Musk perdeu 15 mil milhões de dólares, após anunciar o Cybercab.

O diretor-executivo da Tesla é uma das pessoas mais ricas do mundo, andando "taco a taco" com outros empresários de sucesso. Com várias empresas sob a sua alçada, de facto, há muito dinheiro em jogo e qualquer passo impacta o seu património, seja positiva ou negativamente.

Na sexta-feira, a Tesla apresentou o seu aguardado robotáxi, num evento que entregou outras novidades curiosas ao mundo da tecnologia. Apesar da confiança que Elon Musk expressou ter no trabalho que a fabricante tem desenvolvido, o património líquido do empresário caiu 15 mil milhões de dólares.

No dia a seguir à apresentação do táxi autónomo Cybercab e da carrinha autónoma Robovan, as ações da Tesla caíram 9%, conforme o índice Bloomberg Billionaires. Uma vez que Elon Musk detém 13% dessas ações, o empresário perdeu milhares de milhões de dólares.

Os motivos para a queda das ações podem ser vários, especialmente investidores e analistas pouco impressionados com as novidades da Tesla, incluindo as demonstrações do seu robô humanoide.

Seja qual for o caso, a Tesla espera fazer testes com o Cybercab ainda durante 2024, para chegar às estradas em 2027.