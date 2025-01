Grande maioria é a favor da cibersegurança no ensino básico e secundário em Portugal

Com as pessoas a tornarem-se utilizadores de tecnologia desde cada vez mais tenra idade, o papel da cibersegurança reforça-se. Por isso, na última questão, quisemos saber se, na opinião dos nossos leitores, faz sentido que a cibersegurança seja um tema abordado, desde logo, no ensino básico e secundário. Veja os resultados!

Cibersegurança no ensino básico e secundário em Portugal?

Com a questão fechada, importa analisar as 1873 respostas.

De forma esmagadora, 91% dos leitores, ou seja, 1703, votaram que a cibersegurança deveria ser abordada, desde logo, no ensino básico e secundário. A educação para esta temática deve ser mais ampla e integrada.

Depois, apenas 170 leitores (9%) votaram que a cibersegurança não deve ser abordada nessas escolaridades.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, ainda, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

