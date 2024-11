Mitos sobre segurança de rede que deve parar de acreditar

No mundo digital moderno, a importância da segurança de rede é inegável. De malware e phishing a ataques de negação de serviço (DDoS), as vulnerabilidades são crescentes, especialmente à medida que dependemos mais de sistemas digitais em operações financeiras e comunicações empresariais.

Sabemos que as ameaças cibernéticas estão em constante evolução e que os cibercriminosos são cada vez mais rápidos a encontrar pequeníssimas falhas e aberturas por onde entrar nos sistemas das empresas.

Ainda assim, e mesmo com todo o conhecimento disponibilizado gratuitamente online, existem muitos mitos que persistem em torno da segurança de rede que podem criar uma falsa sensação de segurança e impedir a implementação de medidas eficazes. Vamos desmistificar alguns desses equívocos.

Mito 1: segurança de rede é apenas para grandes empresas

Um dos equívocos mais comuns é que apenas grandes corporações são alvos de ataques digitais. A realidade é bem diferente: cerca de 62% dos ciberataques são direcionados a Pequenas e Médias Empresas (PMEs), conforme um estudo da IBM Security de 2023, demonstrando uma vulnerabilidade significativa destas empresas, que muitas vezes não têm recursos adequados para se proteger.

Em especial as pequenas empresas subestimam os riscos que correm devido à falta de conhecimento técnico. Encaram a segurança de rede como um luxo reservado às grandes empresas. A implementação de medidas de segurança eficazes, como firewalls e sistemas de deteção de intrusões, é essencial para proteger estas empresas e garantir a continuidade dos seus negócios. Sem dúvida que medidas de segurança de rede devem ser uma prioridade para todas as empresas, independentemente do seu tamanho.

Mito 2: palavras-passe fortes são suficientes

Confiar apenas em palavras-passe fortes para garantir a segurança digital é um erro comum. As ameaças digitais estão em constante evolução, tornando-se cada vez mais sofisticadas e capazes de descobrir até as passwords mais complexas. Uma abordagem de segurança em camadas é crucial para proteger os dados de forma eficaz.

Este tipo de segurança oferece múltiplas camadas de proteção, atuando em diferentes níveis e tipos de ameaças. Essa estratégia é sustentada por três pilares: proteção física, defesa de rede e proteção de softwares e aplicações. Cada camada desempenha um papel essencial na defesa global contra ciberataques.

As diretrizes tradicionais de complexidade de senhas muitas vezes não são eficazes e é recomendado o uso de senhas com muitos caracteres e símbolos. Adotar uma estratégia de autenticação multifatorial e segurança em camadas contribui para mitigar riscos e garantir a proteção dos ativos digitais.

Mito 3: antivírus é tudo o que preciso

Os softwares antivírus são, obviamente, importantes na segurança de rede, protegendo contra vírus, malware e spyware. Apesar de essenciais, não são infalíveis e podem falhar contra ameaças novas ou desconhecidas como ataques sofisticados de phishing e engenharia social.

Soluções integradas de segurança oferecem uma defesa mais robusta, combinando múltiplas ferramentas e tecnologias que trabalham em conjunto. Proteção de endpoint, gestão de identidade e acesso, e segurança de rede são alguns dos exemplos que deste tipo de soluções. Proporcionam, assim, uma visão unificada, permitindo respostas coordenadas e melhor controlo sobre o ambiente de TI.

Mito 4: o firewall é invencível

As firewalls atuam como barreiras que controlam o tráfego entre redes seguras e não seguras, monitorizando e filtrando pacotes de dados, permitindo ou bloqueando a passagem com base em regras predefinidas. Ainda assim, imaginar que uma firewall é invencível é um engano frequente.

As firewalls devem ser vistos como, apenas, uma parte de uma estratégia de segurança mais ampla, até porque não conseguem detetar ameaças internas ou ataques que já tenham ultrapassado as suas defesas e podem ser contornadas por técnicas avançadas de incursão, como tunneling e exploits de vulnerabilidades desconhecidas.

Para uma proteção forte e eficaz, é crucial combinar firewalls com deteção de intrusão, autenticação multifator e criptografia de dados. Adotar uma abordagem integrada e proativa ajuda a mitigar riscos e proporciona um fortalecimento da segurança de rede, colocando-a a funcionar como um todo.

Mito 5: a nuvem é insegura

Apesar da perceção generalizada de que a nuvem é insegura, a realidade é que a segurança na nuvem oferece inúmeras vantagens:

Com a centralização da gestão de segurança, as empresas podem reduzir os custos operacionais e aumentar o orçamento para a proteção contra ciberataques.

Este modelo mantém os serviços disponíveis e assegura a integridade dos dados.

As medidas de segurança oferecidas por provedores de nuvem, como a proteção de dados e a gestão de identidade e acesso, garantem que apenas utilizadores autorizados acedam a informações sensíveis.

Permitem uma resposta rápida a incidentes de segurança.

Oferecem uma maior transparência nas medidas de segurança, fortalecendo a confiança dos clientes.

O modelo de responsabilidade compartilhada clarifica responsabilidades, promovendo uma gestão de segurança eficaz e colaborativa.

Mito 6: atualizações de software não são uma prioridade

Este é mais um erro comum: considerar que as atualizações de software não são prioritárias. Na verdade, são essenciais para a segurança cibernética: as atualizações de sistema corrigem vulnerabilidades críticas e introduzem patches de segurança que fecham canais de entrada de cibercriminosos. Ignorar as atualizações pode facilitar o acesso fácil ao sistema da sua empresa, perda de dados e o aparecimento de bugs.

Assegurar que os sistemas e as aplicações são atualizados regularmente vai contribuir para o fortalecimento da segurança, garantir a eficiência operacional e a compatibilidade com novas tecnologias.

Mito 7: segurança de rede é complexa demais para perceber

A ideia de que segurança de rede é um assunto demasiado complexo para a compreensão de quem não é especialista, impede muitas pessoas de explorarem o assunto. Hoje, a segurança de rede não é apenas para especialistas. Com o avanço da tecnologia, muitos conceitos foram simplificados e tornaram-se acessíveis a um público mais amplo, existindo diversos recursos educativos disponíveis online que ajudam a compreender melhor como deve ser a segurança de rede. É essencial não subestimar a importância de atualizações regulares de software, como destacado em casos de ataques cibernéticos prejudiciais.

Manter-se informado e educado sobre segurança de rede é muito importante, uma vez que a tecnologia e as ameaças estão em constante evolução. Proteja-se a si e à sua empresa de forma eficaz.