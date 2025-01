Mais uma falha de segurança no Chrome! Google pede atualizações urgentes

Sendo o browser mais usado na Internet, o Chrome está em milhões de dispositivos. Assim, toda e qualquer questão de segurança afeta um lote demasiado grande de vítimas. Uma nova falha foi descoberta e a Google insiste que este browser seja atualizado o mais depressa possível.

Mais uma falha de segurança no Chrome!

Foi emitido um novo alerta de segurança para milhares de milhões de pessoas que utilizam o browser Google Chrome em todas as plataformas, exceto iOS. Para reiterar, aqueles que utilizam o navegador Chrome no Android e noutras plataformas precisam de prestar atenção ao aviso de atualização de segurança mais recente do Chrome.

Este novo alerta vem abrir um novo ponto na segurança este browser. Na semana passada o Chrome foi alvo de outro alerta de segurança. As plataformas onde o Chrome é vulnerável a este novo problema são as seguintes: Android, Linux, macOS e Windows.

A Google atualizou o Chrome para a versão 132.0.6834.122 para Android, as versões 132.0.6834.110/111 para Windows e Mac e a versão 132.0.6834.110 para Linux. Sabe-se que estas atualizações “serão lançadas nos próximos dias/semanas” e que vão resolver este novo problema de segurança.

Google pede atualizações urgentes

Marcada como CVE-2025-0611-CVE-2025-0612, são vulnerabilidades de elevada gravidade que podem levar ao acesso não autorizado a dados confidenciais, falhas no sistema e execução de código arbitrário. Este último pode permitir que um atacante “injete e execute o seu próprio código”.

Ambas são falhas tão graves que é recomendado que aqueles que usam o Chrome atualizem o seu browser para a versão mais recente do navegador o mais rapidamente possível. Como disse a Google revelou, “é crucial que os utilizadores atualizem os seus navegadores para manter a segurança e evitar a exploração”.

O processo de atualização é simples e bastará aos utilizadores reiniciarem este software para que seja aplicada. Quem quiser procurar ativamente a nova versão pode encontrá-la na ajuda ou na loja de apps do Android.