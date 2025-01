Threads começa a testar publicidade e os utilizadores ficam revoltados

Desde que começou a competir com o X que o Threads tem crescido, suportado muito pelas restantes redes da Meta. Esta proposta tem recebido novidades importantes e que melhoraram esta rede social. Agora parece ter sido dado um passo atrás com os primeiros testes com publicidade. Os utilizadores, naturalmente, ficaram revoltados.

Threads começa a testar publicidade

O Threads evoluiu significativamente desde o seu lançamento em 2023. A plataforma surgiu como uma alternativa ao Twitter após a aquisição de Elon Musk, o que desencadeou um êxodo em massa do Twitter. Não parou de crescer desde então e de ganhar novos utilizadores.

Em julho do ano passado, o Threads acumulou mais de 170 milhões de utilizadores mensais, um marco importante para as suas ambições. Claro que, no seu lançamento, a plataforma não tinha anúncios, mas Adam Mosseri anunciou recentemente que isso está a mudar. No Threads, o chefe do Instagram e do Threads escreveu o que muitos não queriam.

A mudança da Meta não é surpreendente, considerando que mais de 90% da sua receita provém de anúncios. Plataformas como o Facebook e o Instagram contribuíram fortemente para a sua receita de 133 mil milhões de dólares em 2023. Fica assim clara a sua dependência deste elemento.

Os utilizadores ficam revoltados

No entanto, muitos utilizadores do Threads estão descontentes com a introdução de publicidade. Isso acontece mesmo com a afirmação de Mosseri de que serão “tão interessantes como o conteúdo orgânico”. Um utilizador, @ nat.whoo, respondeu de forma muito direta ao anúncio de Mosseri.

Outros utilizadores argumentaram que os anúncios arruinaram o Facebook para os utilizadores normais. Adicionar anúncios ao Threads poderia degradar de forma semelhante a experiência do utilizador. Alguns chegaram mesmo a ameaçar sair da plataforma se os anúncios começarem a aparecer nos seus feeds.

Esta controvérsia é apenas a mais recente para a Meta. Recentemente, a empresa enfrentou uma reação negativa por bloquear hashtags pró-democratas no Instagram. Em resposta, a Meta alegou que o bloqueio era um erro e prometeu uma correção. No início deste mês, a empresa também descontinuou a sua funcionalidade de contas de IA, que incluía contas de Instagram alimentadas pelos grandes modelos de linguagem do Meta.