EUA e China parecem ter ideias diferentes sobre o futuro do TikTok

O aguardado acordo que poderá definir o futuro do TikTok nos Estados Unidos continua a gerar incerteza, apesar dos recentes avanços nas negociações entre Washington e Pequim. As declarações de ambos os lados revelam perspetivas distintas sobre o estado atual do processo.

Casa Branca otimista, China mais cautelosa...

O muito prometido acordo para salvaguardar as operações do TikTok em solo americano permanece indefinido, ainda que os Estados Unidos e a China pareçam aproximar-se de um consenso. Na passada sexta-feira, o Presidente Donald Trump contribuiu pouco para dissipar a incerteza em torno do negócio, mesmo após uma chamada com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que ambos tinham "realizado progressos" na "aprovação do Acordo TikTok", ao mesmo tempo que expressava o seu "apreço pela aprovação do TikTok". De acordo com a Reuters, o presidente americano chegou mesmo a declarar a jornalistas na Sala Oval que "aprovou o acordo do TikTok".

No entanto, a narrativa difundida pelos meios de comunicação estatais chineses apresenta uma versão diferente dos acontecimentos. Segundo o The New York Times, Xi Jinping terá transmitido que o governo "respeita os desejos da empresa em questão e congratula-se por ver negociações comerciais alinhadas com as regras de mercado e uma solução que cumpra as leis e regulamentos chineses, tendo em conta os interesses de ambas as partes."

Esta declaração sugere uma abordagem menos direta e menos conclusiva do que a transmitida pela administração americana.

Os contornos do acordo e a posição da ByteDance

A ByteDance, empresa proprietária do TikTok, também não clarificou a situação, limitando-se a emitir um comunicado diplomático:

Agradecemos ao Presidente Xi Jinping e ao Presidente Donald J. Trump pelos seus esforços para preservar o TikTok nos Estados Unidos. A ByteDance trabalhará em conformidade com as leis aplicáveis para garantir que o TikTok permaneça disponível para os utilizadores americanos através do TikTok U.S.

Ao longo da semana, surgiram múltiplos relatos de que as duas potências estariam a entrar na fase final das negociações. Os termos propostos para o acordo incluem, alegadamente, a criação de uma nova aplicação dedicada aos utilizadores dos EUA, que continuaria a utilizar a tecnologia de algoritmo da ByteDance.

Adicionalmente, o controlo ficaria a cargo de investidores americanos e seria efetuada uma contrapartida financeira multibilionária à Administração Trump.

