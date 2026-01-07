WhatsApp lança três novas funcionalidades para melhorar os chats de grupo

O WhatsApp acaba de anunciar as suas primeiras novas funcionalidades do ano, com três melhorias a chegarem aos chats de grupo. Eis o que há de novo.

WhatsApp: etiquetas de membros, autocolantes de texto e lembretes de eventos

Recentemente, no iOS 26, a Apple adicionou várias novas funcionalidades aos chats de grupo da app Mensagens.

Agora, hoje, o WhatsApp anunciou o seu próprio conjunto de novas adições focadas em chats de grupo.

As três novas funcionalidades que começam a ser disponibilizadas a partir de hoje incluem:

Identificações de membro

Autocolantes de texto

Lembretes de eventos

Aqui estão as descrições oficiais retiradas da publicação no blogue do WhatsApp:

Identificações de membro : todos temos diferentes responsabilidades e, por vezes, queremos dar mais contexto numa conversa de grupo. Agora, pode atribuir a si mesmo/a uma identificação que informa o grupo sobre o seu cargo e que pode ser personalizada para cada grupo a que pertence. Pode ser "O pai da Ana" num grupo e "Guarda-redes" noutro.

: todos temos diferentes responsabilidades e, por vezes, queremos dar mais contexto numa conversa de grupo. Agora, pode atribuir a si mesmo/a uma identificação que informa o grupo sobre o seu cargo e que pode ser personalizada para cada grupo a que pertence. Pode ser "O pai da Ana" num grupo e "Guarda-redes" noutro. Stickers de texto : para as mensagens que quer destacar, pode transformar qualquer palavra num sticker. Para tal, escreva o texto na Pesquisa de stickers. Também pode adicionar stickers recém-criados diretamente aos seus pacotes de stickers em vez de ter de os enviar primeiro numa conversa.

: para as mensagens que quer destacar, pode transformar qualquer palavra num sticker. Para tal, escreva o texto na Pesquisa de stickers. Também pode adicionar stickers recém-criados diretamente aos seus pacotes de stickers em vez de ter de os enviar primeiro numa conversa. Lembretes de eventos: agora, quando cria e envia um evento na sua conversa de grupo, pode definir lembretes antecipados personalizados para os seus convites. Isto ajuda a que todas as pessoas se lembrem de ir à festa que está a organizar ou de entrar na chamada à hora certa, dependendo do tipo de evento.

Apesar da Identificação de membro terem sido anunciadas apenas hoje, as notas de lançamento da aplicação de há algumas semanas já as mencionavam. No entanto, não é invulgar o WhatsApp lançar e anunciar novas funcionalidades em momentos diferentes.