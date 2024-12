Questão: cibersegurança no ensino básico e secundário em Portugal?

Num mundo cada vez mais conectado, cujas atividades passam largamente pelo online, a importância da cibersegurança reforça-se e as ferramentas vão ficando melhores. Nesta questão, queremos saber se, na sua opinião, faz sentido que a cibersegurança seja um tema abordado, desde logo, no ensino básico e secundário.

Cibersegurança no ensino básico e secundário em Portugal?

Recentemente, foi publicado o Estudo sobre a Educação para a Cibersegurança no Ensino Básico e Secundário, em Portugal, realizado pela Universidade do Porto para o Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

O documento, que fez o mapeamento das iniciativas, programas e conteúdos curriculares de segurança no ensino básico e secundário, em Portugal, comparando essas práticas com outros países da União Europeia, identificou algumas recomendações.

Em especial, destacou que a educação para a cibersegurança deve ser mais ampla e integrada, que é fundamental que a formação de professores seja contínua, e que deve ser criado um ecossistema digital de gestão de atividades relacionadas com este tema nas escolas.

Assim sendo, na questão de hoje, queremos saber se, na sua opinião, faz sentido que a cibersegurança seja um tema abordado, desde logo, no ensino básico e secundário.

Participe na nossa questão desta semana

Cibersegurança no ensino básico e secundário em Portugal? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela participação!

