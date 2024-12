Quando lançou a atualização 24H2 do Windows 11 a Microsoft não esperava que viesse a ter tantos problemas. Esta esteve várias semanas longe de muitos PCs por incompatibilidade. Agora, e novamente nesta versão, surge um problema e o Windows 11 deixou de receber atualizações e a Microsoft não tem solução.

Windows 11 deixou de receber atualizações

A Microsoft não teve outra alternativa senão confirmar a existência de mais um problema. É tão grave que está a alertar os utilizadores que instalam o Windows 11 através de USB ou CD. Nestes casos, estes utilizadores podem ficar sem atualizações do sistema operativo.

Especificamente, este estranho problema afeta as instalações do Windows 11 24H2 utilizando unidades físicas, como discos CD e pens USB. Este é um método muito comum para instalar ou reinstalar o Windows num computador. Na verdade, a própria Microsoft oferece as imagens de disco necessárias para realizar estas instalações, diretamente a partir do seu site.

Infelizmente, o processo de instalação do Windows 11 24H2 apresenta um problema que causa conflito com o Windows Update, o serviço dedicado ao download e instalação de atualizações. Isto é particularmente grave porque o Windows Update é responsável pelas atualizações de segurança. Os utilizadores afetados estão abertos a todo o tipo de ataques baseados em bugs descobertos a partir de agora.

Microsoft sem solução para problema do 24H2

A parte mais frustrante e irónica deste problema é que, como o Windows Update não funciona, os utilizadores afetados não poderão receber a atualização que o corrige. Assim sendo, os utilizadores que instalaram o Windows 11 24H2 ficam presos a um sistema que nunca será atualizado e que, com o passar do tempo, se tornará cada vez mais inseguro.

Segundo a Microsoft, o problema afeta os suportes de instalação criados com programas como o já referido Rufus. Afirma ainda que os suportes criados com a sua própria ferramenta, a Media Creation Tool, não foram afetados. Da mesma forma, os utilizadores que simplesmente atualizaram para o Windows 11 24H2 através do Windows Update também não têm nada a temer.

De momento, a Microsoft não tem nenhuma solução para os utilizadores afetados. A empresa afirma que trabalha numa solução, embora não possa dar mais detalhes até janeiro, quando os seus engenheiros regressam ao trabalho. Agora, a única alternativa que os utilizadores têm é reinstalar o Windows 11 24H2, desta vez utilizando a ferramenta de criação de media.