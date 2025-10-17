Dica: ALT + Tab do Windows tem um segredo que vai facilitar o dia a dia

O atalho ALT+Tab no Windows é útil para alternar facilmente entre janelas. Mas, e poucos sabem, tem um truque adicional escondido que ajudará a otimizar o fluxo de trabalho. Poupa tempo e melhora a organização da área de trabalho. Descubra como pode usar o ALT+Tab como um profissional no Windows.

ALT + Tab do Windows tem um segredo

O Windows esconde uma série de funcionalidades escondidas que, uma vez descobertas, podem transformar a forma como se trabalha com o computador. Muitos destes recursos passam despercebidos, mas quando são usados, a mudança na produtividade é notória. Entre estes truques, há um especialmente útil. O conhecido atalho de teclado ALT + Tab, com uma função adicional que provavelmente não se conhecia.

O atalho permite alternar facilmente entre janelas. Basta manter pressionada a tecla ALT e premir Tab para apresentar uma pré-visualização de todas as janelas abertas no ambiente de trabalho. Isso permite navegar entre elas. De notar que isto permite alternar entre programas instantaneamente sem utilizar o rato, o que torna a navegação muito mais fácil quando se trabalha com várias aplicações.

Embora o ALT + Tab seja familiar para a maioria dos utilizadores do Windows, poucos sabem que inclui uma funcionalidade oculta adicional que pode poupar muito tempo. Quando se estiver na interface flutuante e tiver uma janela destacada, pode-se fechar diretamente sem ter de a abrir.

Vai facilitar o dia a dia do utilizador

É muito simples. Quando a janela que se pretende fechar estiver selecionada, pressionar a tecla Delete. A aplicação ou janela será fechada instantaneamente, sem ter de sair da interface de seleção. Este truque é ideal para situações em que tem muitas janelas abertas e se quer rapidamente fechar as que já não se precisa, sem abrir uma a uma e fechá-las manualmente. Em última análise, isto otimiza o fluxo de trabalho.

É importante referir que este truque secreto foi criado especificamente para quem trabalha com várias janelas e aplicações em simultâneo. Falamos de programadores, designers, editores de texto ou qualquer pessoa que necessite de alternar rapidamente entre programas.

Também é útil para quem estiver a pesquisar e tiver acumulado muitas janelas desnecessárias. Utilizar esta funcionalidade não só poupará o seu tempo, como também reduzirá a desordem visual na área de trabalho , ajudando-o a concentrar melhor em tarefas importantes.