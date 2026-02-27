Há novidades da Microsoft que tem mesmo de testar no Windows 11

Temos assistido a uma evolução constante do Windows por parte da Microsoft. Esta é agora a sua grande aposta e isso é visível nas novidades apresentadas. A mais recente versão recolhe um lote de novidades que o tornam ainda melhor e mais útil para os utilizadores.

Muitas novidades para o Windows 11

A Microsoft prepara-se para lançar um conjunto de novas ferramentas e melhorias de interface que prometem transformar a experiência de utilização. Está a afinar os últimos detalhes para a próxima grande atualização do Windows 11.

Segundo as informações avançadas, esta nova versão traz um leque alargado de funcionalidades, com o objetivo claro de otimizar o desempenho diário e modernizar a interface clássica do sistema operativo.

Mais produtividade e adeus aos clássicos

No centro das alterações práticas, o Explorador de Ficheiros recebe uma evolução há muito pedida pelos utilizadores. Passa a ser possível criar ficheiros comprimidos em formatos como 7-Zip e TAR de forma nativa, eliminando a obrigatoriedade de instalar software externo.

As Definições Rápidas na barra de tarefas também sofreram uma reestruturação. Adotam agora um design paginado, o que permite rolar pela lista para gerir atalhos e dispositivos ligados de forma mais limpa e organizada. Para os utilizadores mais avançados, a grande surpresa é a introdução do comando "sudo”.

Inspirada no universo Linux, esta funcionalidade permite executar comandos com privilégios de administrador diretamente a partir de uma consola normal. O objetivo da tecnológica é “oferecer uma experiência mais fluida e integrada” garantindo que as tarefas de gestão se resolvem com menos etapas. Por outro lado, o avanço tecnológico dita o fim de aplicações históricas: o conhecido WordPad será removido de forma definitiva das ferramentas do sistema.

Redes de nova geração e foco na energia

Ao nível da conectividade, o Windows 11 passa a suportar nativamente a norma Wi-Fi 7. Esta integração assegura que o sistema está preparado para tirar o máximo partido de velocidades de transferência de dados superiores e de uma latência muito reduzida, assim que o utilizador disponha de hardware compatível.

Microsoft tem ainda mais para oferecer

Paralelamente, a gestão de recursos sofreu uma reformulação profunda. Foi introduzido um novo modo de "poupança de Energia” que alarga o seu raio de ação. Em vez de funcionar apenas em portáteis, esta funcionalidade pode agora ser ativada até em computadores de secretária ligados à corrente, procurando reduzir o consumo global da máquina através da limitação estratégica de processos em segundo plano.

O Copilot, a inteligência artificial da empresa, também ganha novas capacidades, assumindo mais espaço na interface para ajudar ativamente na configuração do próprio computador e na acessibilidade. Com este pacote de novidades, fica claro o esforço contínuo em tornar o Windows 11 um sistema mais capaz, moderno e livre de software obsoleto.