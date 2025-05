Microsoft explica porque é que o Windows fica lento e a culpa nem sempre é do hardware

Um dos motivos que pode considerar para trocar de computador com Windows é que este começa a ficar mais lento do que no início. Por norma a ideia é que se o hardware está a começar a ficar desatualizado e é hora de trocar. Isso pode ser uma falsa verdade e pode mesmo ser apenas um problema de software.

Microsoft explica porque Windows fica lento

De acordo com uma pesquisa recente realizada por um engenheiro da Microsoft, um dos principais motivos pelos quais o seu computador fica lento é porque o software está mal escrito ou mal otimizado. Quem o diz é Matt Hamrick, da Microsoft, que explicou tudo num artigo.

Neste, o funcionário da Microsoft detalha um problema que pode fazer com que o sistema operativo Windows fique lento ou até mesmo bloqueie. Tudo estará relacionado com a forma como certas aplicações e situações lidam com a memória. Especificamente, fala sobre o parâmetro chamado reloadOnChange, que permite que uma aplicação verifique constantemente um ficheiro em busca de alterações na configuração.

Embora isto possa ser útil, se for mal utilizado pelo sistema, pode ocupar memória, fazendo com que tudo fique mais lento ou bloqueie. E este parâmetro, em particular, só deve ser utilizado ao iniciar a aplicação em situações específicas.

A culpa será do software e não do hardware

No entanto, um software mal otimizado faria com que este código fosse executado muitas vezes, deixando o sistema lento. Isto acontece porque cada vez que esta parte do programa é executada, é criada uma nova cópia da configuração na memória, sem apagar a anterior.

Com este artigo, o engenheiro da Microsoft quer mostrar que os problemas de lentidão ou atraso do seu computador nem sempre estão relacionados com o hardware, mas sim com a má otimização do software. Isto parece significar que, na maioria dos casos, não precisa de comprar um computador novo, mas simplesmente atualizar ou corrigir este bug no código.

Tudo fica assim explicado, pelo menos na maioria das vezes. O que muitos pensam ser uma falha do hardware, afinal pode muitas vezes revista e apontada para novas causas. Sim, o software é uma parte importante e pode causar problemas que muitos julgavam não ser possíveis.