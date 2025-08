Nvidia destaca-se e bate a Microsoft no suporte ao Windows 10

É inevitável a mudança do Windows 10 para a versão mais recente. Para além do fim do suporte da Microsoft, também o software de muitas empresas deixará de ser mantido ou sequer funcionará. A contrariar este movimento temos agora a Nvidia. Esta empresa garante agora suporte às suas placas gráficas no Windows 10 que vai bater o que a Microsoft oferece.

Há já muitas empresas que se preparam para o fim do Windows 10. Garantem que o seu software irá funcionar neste sistema por mais alguns meses, mas depois de outubro tudo mudará. Estas apps vão perder capacidades ou simplesmente deixam de funcionar como é esperado ou normal.

A Nvidia está a ultrapassar a Microsoft no suporte ao Windows 10. A especialista em placas gráficas e IA continuará a fornecer atualizações de controladores até outubro de 2026, enquanto o suporte oficial para o sistema operativo termina em outubro deste ano.

Sabemos que a Microsoft vai terminar o suporte ao Windows 10 a 14 de outubro de 2025. Após essa data, o sistema operativo lançado há 10 anos deixará de receber novas funcionalidades ou correções. Isto acontecerá a menos que o utilizador subscreva um programa especial que estenda o suporte por mais um ano. Assim, não se livrará de um sistema operativo que ainda é utilizado por muitos utilizadores.

A Nvidia revelou o seu próprio roteiro para o Windows 10. A empresa continuará a fornecer atualizações de drivers para as suas placas gráficas até outubro de 2026, mais um ano do que a Microsoft. Os jogadores continuarão, portanto, a receber otimizações para novos jogos. Esta será uma trégua antes da inevitável atualização permanente para o Windows 11.

Ainda há muitos jogadores a utilizar o Windows 10, isto segundo as estatísticas do Steam de junho, mais de 35% deles ainda jogam com esta versão do sistema operativo. Quase 60% utilizam o Windows 11. À medida que nos aproximamos da fatídica data, no entanto, o Windows 10 está a perder cada vez mais jogadores: no início do ano, 43% deles utilizavam esta versão.

A Nvidia anunciou também que os GPUs baseados nas arquiteturas Maxwell, Pascal e Volta receberão atualizações de segurança trimestrais a partir de outubro durante os próximos três anos, até outubro de 2028. Os proprietários de uma GTX 900 ou de um modelo da série 10X, como a sempre popular GeForce GTX 1060, perderão as otimizações para jogos recentes. Isto porque apenas serão oferecidos patches de segurança. A vida útil do suporte para estes GPUs pode ser de até 11 anos, muito além dos padrões da indústria.