PplWare Mobile

Tinha de acontecer! Microsoft em tribunal por acabar com suporte ao Windows 10

· Microsoft 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. says:
    11 de Agosto de 2025 às 09:28

    Uma empresa que tenha o parque informática com maquinas com quase 10 anos, não está tão assim preocupado com a segurança dos dados confidencias.
    Vamos analisar o seguinte. desde o lançamento do win10 passaram-se 10 anos de atualizações tanto de segurança como de funcionalidades, 10 anos depois acaba-se o suporte mas o pc continuar a funcionar normalmente. E isto já foi anunciado à alguns meses atrás, ou seja, as empresas tiveram tempo de duas coisas, pensar se vale a pena outro sistema operativo ou renovar o parque informático.
    A meu ver, a microsoft faz bem em colocar o suporte final no win10 e focar-se no win11 ou desenvolver um novo windows.
    Siga a marinha

    Responder
    • TugaPobre says:
      11 de Agosto de 2025 às 09:55

      Tudo certo, mas em meu entender a microsoft também não tem o direito de deixar milhões de utilizadores apenas com a alternativa de comprar hardware novo e SO novo.
      Já toda a gente percebeu que os requesitos que o W11 tem apenas são por uma questão economica (obrigar à troca de hardware ) tenho um I5 de 4 geração (tem 10 anos) e corre perfeitamente o W11.
      Relativamente ao TPM, cada utilizador deve ter o direiro de escolher conscientemente em continuar com maquinas que não tem…..

      Responder
      • says:
        11 de Agosto de 2025 às 10:36

        Se a intel já não dá suporte para esse processador porquê que a microsoft iria continuar a dar. Existem vulnerabilidade nos próprios CPUs que as fabricantes já não atualizem o firmware dela e não adianta a microsoft a tapar buracos pelo kernel se este é o trabalho da fabricante.
        A microsoft não tem nenhum compromisso, o win continua a funcionar como devido, cabe a ti decidir se queres manter esse OS ou alterar para outro.
        TPM não se trata de questões econômicas, tens por exemplo o ubuntu a integrar a obrigação de TPM.
        Eu compreendo que isto é complicado principalmente quem comprou um pc com 3/4 anos sem TPM, mas isto é normal acontecer. chama-se evolução, e a tecnologia todos os dias evolui a um ritmo alucinante.

        Responder
  2. Filipe says:
    11 de Agosto de 2025 às 09:33

    Até pode fazer sentido, uma vez que podem ter havido empresas a adquirir centenas de máquinas há 4 anos com Windows 10 sem o chip TPM, uma vez não ser obrigatório, e agora essas máquinas ficam obsoletas e podem deixar os serviços dessas empresas vulneráveis, a não ser que apliquem novo investimento que poderão não suportar.

    Responder
  3. Rui Almeida says:
    11 de Agosto de 2025 às 10:28

    Esse indivíduo não tem a mínima hipótese, e logo com a Microsoft que tem dos melhores advogados de todo o mundo.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

NordVPN - Eleve a segurança e navegação online a outro nível

Ensaio ao elétrico Hyundai IONIQ 5 N

Novo Dacia Duster 4x4