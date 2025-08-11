Tinha de acontecer! Microsoft em tribunal por acabar com suporte ao Windows 10
Parece inevitável o fim do Windows 10. Isso vai trazer problemas a muitos utilizadores, cujas máquinas simplesmente não cumprem os requisitos mínimos definidos pela Microsoft. Isso poderá mudar, graças a um novo processo em tribunal. Quer impedir o fim do Windows 10, pelo menos de forma temporária.
Microsoft está novamente em tribunal
A Microsoft vai terminar o suporte ao Windows 10 dentro de alguns meses, incluindo as versões mais antigas. Assim, os utilizadores precisam agora de atualizar os seus sistemas operativos do Windows 10 para o Windows 11. Para os que têm problemas, a Microsoft partilhou um artigo de suporte com orientações que podem ajudar a descobrir a causa que pode estar a bloquear a atualização.
Independentemente de todas as questões e de todas as queixas, espera-se que isto tenha um impacto significativo na base de utilizadores, aproximadamente 400 milhões, que ainda utiliza o Windows 10 num PC não elegível. Existe uma iniciativa não oficial interessante na forma do “Kit de ferramentas para o Fim do Windows 10” a este respeito e muitos falam da alternativa Linux.
Embora muitos estejam prontos para cumprir, um deles, alegadamente, avançou para tribunal contra a gigante de Redmond. Num novo processo, um utilizador, Lawrence Klein, acusou a Microsoft de potencialmente “colocar em risco” dados de utilizadores e clientes. O processo acrescenta que a gigante tecnológica está a tentar monopolizar rapidamente o mercado de computadores com IA generativa, mesmo à custa dos dados dos clientes, apesar de estar “bem ciente” das consequências.
Tudo por acabar com suporte ao Windows 10
O processo refere:
... esta tática na tentativa da Microsoft de monopolizar o mercado da IA generativa tem consequências abrangentes que vão para além da corrida para alcançar o domínio do mercado.
Com apenas três meses para o fim do suporte para o Windows 10, é provável que muitos milhões de utilizadores não comprem novos dispositivos ou paguem por um suporte alargado. Estes utilizadores — alguns dos quais são empresas que armazenam dados confidenciais dos consumidores — estarão sob maior risco de um ciberataque ou outro incidente de segurança de dados, uma realidade da qual a Microsoft está bem ciente.
Em última análise, Klein tenta que a Microsoft estenda o suporte ao Windows 10 “até que o número de dispositivos que executam o sistema operativo fique abaixo de um limite razoável”. O caso foi registado com o ID 25CU041477C.
Um dos principais obstáculos para os utilizadores são os requisitos de sistema do Windows 11, que obrigarão muitos a atualizar o seu hardware. Esta é a recomendação oficial da própria Microsoft, melhor ainda se for um PC com Copilot+. Estes requisitos também começam a ser aplicados nos principais jogos populares, e algumas características vitais deixam aparentemente de funcionar completamente no Windows 10.
Uma empresa que tenha o parque informática com maquinas com quase 10 anos, não está tão assim preocupado com a segurança dos dados confidencias.
Vamos analisar o seguinte. desde o lançamento do win10 passaram-se 10 anos de atualizações tanto de segurança como de funcionalidades, 10 anos depois acaba-se o suporte mas o pc continuar a funcionar normalmente. E isto já foi anunciado à alguns meses atrás, ou seja, as empresas tiveram tempo de duas coisas, pensar se vale a pena outro sistema operativo ou renovar o parque informático.
A meu ver, a microsoft faz bem em colocar o suporte final no win10 e focar-se no win11 ou desenvolver um novo windows.
Tudo certo, mas em meu entender a microsoft também não tem o direito de deixar milhões de utilizadores apenas com a alternativa de comprar hardware novo e SO novo.
Já toda a gente percebeu que os requesitos que o W11 tem apenas são por uma questão economica (obrigar à troca de hardware ) tenho um I5 de 4 geração (tem 10 anos) e corre perfeitamente o W11.
Relativamente ao TPM, cada utilizador deve ter o direiro de escolher conscientemente em continuar com maquinas que não tem…..
Se a intel já não dá suporte para esse processador porquê que a microsoft iria continuar a dar. Existem vulnerabilidade nos próprios CPUs que as fabricantes já não atualizem o firmware dela e não adianta a microsoft a tapar buracos pelo kernel se este é o trabalho da fabricante.
A microsoft não tem nenhum compromisso, o win continua a funcionar como devido, cabe a ti decidir se queres manter esse OS ou alterar para outro.
TPM não se trata de questões econômicas, tens por exemplo o ubuntu a integrar a obrigação de TPM.
Eu compreendo que isto é complicado principalmente quem comprou um pc com 3/4 anos sem TPM, mas isto é normal acontecer. chama-se evolução, e a tecnologia todos os dias evolui a um ritmo alucinante.
Evolução não significa monopólio à força.
Até pode fazer sentido, uma vez que podem ter havido empresas a adquirir centenas de máquinas há 4 anos com Windows 10 sem o chip TPM, uma vez não ser obrigatório, e agora essas máquinas ficam obsoletas e podem deixar os serviços dessas empresas vulneráveis, a não ser que apliquem novo investimento que poderão não suportar.
Esse indivíduo não tem a mínima hipótese, e logo com a Microsoft que tem dos melhores advogados de todo o mundo.
David derrotou Golias……
Pois pois, já muitos a cairem e mais fortes.