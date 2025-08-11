Tinha de acontecer! Microsoft em tribunal por acabar com suporte ao Windows 10

Parece inevitável o fim do Windows 10. Isso vai trazer problemas a muitos utilizadores, cujas máquinas simplesmente não cumprem os requisitos mínimos definidos pela Microsoft. Isso poderá mudar, graças a um novo processo em tribunal. Quer impedir o fim do Windows 10, pelo menos de forma temporária.

Microsoft está novamente em tribunal

A Microsoft vai terminar o suporte ao Windows 10 dentro de alguns meses, incluindo as versões mais antigas. Assim, os utilizadores precisam agora de atualizar os seus sistemas operativos do Windows 10 para o Windows 11. Para os que têm problemas, a Microsoft partilhou um artigo de suporte com orientações que podem ajudar a descobrir a causa que pode estar a bloquear a atualização.

Independentemente de todas as questões e de todas as queixas, espera-se que isto tenha um impacto significativo na base de utilizadores, aproximadamente 400 milhões, que ainda utiliza o Windows 10 num PC não elegível. Existe uma iniciativa não oficial interessante na forma do “Kit de ferramentas para o Fim do Windows 10” a este respeito e muitos falam da alternativa Linux.

Embora muitos estejam prontos para cumprir, um deles, alegadamente, avançou para tribunal contra a gigante de Redmond. Num novo processo, um utilizador, Lawrence Klein, acusou a Microsoft de potencialmente “colocar em risco” dados de utilizadores e clientes. O processo acrescenta que a gigante tecnológica está a tentar monopolizar rapidamente o mercado de computadores com IA generativa, mesmo à custa dos dados dos clientes, apesar de estar “bem ciente” das consequências.

klein-v-microsoft-san-diego-complaint

Tudo por acabar com suporte ao Windows 10

O processo refere:

... esta tática na tentativa da Microsoft de monopolizar o mercado da IA generativa tem consequências abrangentes que vão para além da corrida para alcançar o domínio do mercado. Com apenas três meses para o fim do suporte para o Windows 10, é provável que muitos milhões de utilizadores não comprem novos dispositivos ou paguem por um suporte alargado. Estes utilizadores — alguns dos quais são empresas que armazenam dados confidenciais dos consumidores — estarão sob maior risco de um ciberataque ou outro incidente de segurança de dados, uma realidade da qual a Microsoft está bem ciente.

Em última análise, Klein tenta que a Microsoft estenda o suporte ao Windows 10 “até que o número de dispositivos que executam o sistema operativo fique abaixo de um limite razoável”. O caso foi registado com o ID 25CU041477C.

Um dos principais obstáculos para os utilizadores são os requisitos de sistema do Windows 11, que obrigarão muitos a atualizar o seu hardware. Esta é a recomendação oficial da própria Microsoft, melhor ainda se for um PC com Copilot+. Estes requisitos também começam a ser aplicados nos principais jogos populares, e algumas características vitais deixam aparentemente de funcionar completamente no Windows 10.