Windows 10: organizações europeias criticam Microsoft por forçar fim de milhões de PC

Faltam poucos dias para o fim do suporte oficial do Windows 10, previsto para 14 de outubro. Este será um momento complicado para muitos e as críticas à Microsoft crescem. Tudo está associado ao impacto que esta medida terá em milhões de utilizadores em todo o mundo.

Estima-se que o fim das atualizações de segurança deixará sem suporte cerca de 400 milhões de computadores que não cumprem os requisitos de hardware do Windows 11, o que pode torná-los obsoletos, mesmo que continuem a funcionar sem problemas.

No início deste ano, o The Restart Project lançou o projeto End of Windows 10, um guia para as comunidades de reparação técnica. O seu objetivo era amenizar o impacto do fim do suporte e oferecer alternativas para prolongar a vida útil dos dispositivos. No entanto, a organização alerta que a magnitude do problema excede o que as comunidades locais podem enfrentar e exige medidas mais amplas.

@r2reurope.bsky.social is urging @ec.europa.eu to introduce EU Ecodesign requirements for laptops, guaranteeing at least 15 years of software updates. Share and tag EU Commissioner @jessikaroswall.ec.europa.eu: Europe needs longterm software updates for all devices. — Right to Repair Europe (@r2reurope.bsky.social) 16 de setembro de 2025 às 11:16

Coincidindo com o Dia Internacional da Reparação e o Dia do Lixo Eletrónico, a codiretora do Restart Project, Fiona Dear, lembrou a necessidade de evitar a obsolescência prematura. Pediu à Microsoft que estendesse o suporte gratuito e automático ao Windows 10. Além disso, pediu legislação para travar práticas comerciais que, segundo a organização, contribuem para o aumento do lixo eletrónico em todo o mundo.

Por sua vez, Cristina Ganapini, coordenadora da coligação Right to Repair Europe, alertou que a decisão da Microsoft pode deixar 400 milhões de computadores inutilizáveis, não por falhas físicas, mas por problemas de software.

🚨4 weeks until @microsoft.com ends free support for Windows 10, making 400 million PCs obsolete. And - ironically - it's happening on #EWasteDay, just days before #RepairDay. We don’t have to accept fast tech. Communities worldwide are repairing, resisting, and demanding better ✊ find out how below



[image or embed] — Right to Repair Europe (@r2reurope.bsky.social) 16 de setembro de 2025 às 11:16

Salientou que a União Europeia tem a oportunidade de conter esta tendência através de requisitos de design ecológico que garantam durabilidade, reparabilidade e suporte de software que prolongue a vida útil dos dispositivos.

A pressão destas organizações reflete um problema crescente: milhões de dispositivos continuam a funcionar corretamente, mas as decisões empresariais condenam-nos ao desuso e incentivam a geração de lixo eletrónico.