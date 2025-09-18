PplWare Mobile

Windows 10: organizações europeias criticam Microsoft por forçar fim de milhões de PC

· Windows 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Tug@Tek says:
    18 de Setembro de 2025 às 08:57

    A união Europeia, anda a dormir na forma, tão exigente e intransigente em algumas matérias e tão desleixada em outras.
    Esqueçam um pouco os motores a combustão e olhem para o que esta medida vai gerar de poluição. è urgente terem soluções viáveis e funcionais para estes equipamentos que por motivos puramente económicos empresas de fora da Europa impõem a seu belo prazer.

    Responder
  2. JF says:
    18 de Setembro de 2025 às 09:08

    Já não me preocupa, mudei para uma distribuição linux e o portátil suportava muito bem o win, não tenho interesse de andar a trocar de maquina quando lhes apetece

    Responder
  3. Nelson R says:
    18 de Setembro de 2025 às 09:25

    Há soluções alternativas. Se as máquinas não podem levar upgrade de SO, por limitações fisicas exigidas no Windows 11, ou a Microsoft tem que forçosamente aceitar uma tool desenvolvida por eles ou não, para ultrapassar essas limitações, até porque tools dessas já existem e funcionam bem, ou esses equipamentos terão de ficar atrás de sistemas que garantam a segurança quando ligados em rede, seja ela interna ou externa.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube