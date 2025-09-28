Mais IA no Windows 11 com a chegada à app Microsoft Fotografias

Tem sido rápida a integração da IA no Windows 11. A Microsoft foi das primeiras a perceber esse potencial e o Copilot é já uma ferramenta diária de muitos utilizadores. Agora, há uma novidade a ser testada neste campo, na app Microsoft Fotografias. Vai usar a IA para fazer a categorização automática.

Mais IA para quem usar o Windows 11

A Microsoft lançou uma nova atualização para a aplicação Fotografias para Windows 11 Insiders, que procura organizar grandes bibliotecas de imagens. A partir da versão 2025.11090.25001.0, a aplicação Fotografias utiliza a IA para categorização automática em dispositivos compatíveis.

Pode analisar a biblioteca de fotografias e criar várias categorias com capturas de ecrã, recibos, documentos, notas e muito mais. Proporciona assim uma forma mais fácil de navegar pela biblioteca de fotografias. As categorias criadas aparecem na barra de navegação à esquerda, na lista pendente "Categorias". Também se podem encontrar imagens categorizadas utilizando a barra de pesquisa.

A aplicação Fotografias reconhece imagens independentemente do idioma em que se encontram, pelo que, mesmo que tenha recibos de outros países, estes ainda estarão devidamente rotulados e categorizados. É claro que a IA pode cometer erros, pelo que a Microsoft permite que os utilizadores alterem manualmente as categorias e forneçam feedback sobre as categorias criadas.

Novidades na app Microsoft Fotografias

Falando de categorias, para já, a aplicação Fotografias só pode gerar quatro. Estas categorias incluem capturas de ecrã, recibos, documentos de identidade e notas. Outro ponto menos positivo é que a categorização automática só funciona em PC Copilot+ com Unidades de Processamento Neural potentes.

Além da capacidade de criar categorias automáticas de imagens para as fotografias, a mais recente atualização da aplicação Fotografias introduz a Super Resolução nos PCs Copilot+ com processadores Intel, Snapdragon e AMD. Entre eles, estão os chips Snapdragon X, os chips AMD Ryzen AI e os processadores Intel Core Ultra Série 200.

Há rumores de que a Intel levará as capacidades do Copilot+ para os computadores desktop com uma nova linha de desktops. Por enquanto, estas características continuam disponíveis somente em computadores portáteis, tablets e alguns mini-PC.