DuckDuckGo: já pode falar com a IA sem que esta saiba quem é

O expoente máximo da privacidade na Internet é, ou tenta ser, o DuckDuckGo. Este motor de pesquisa tem evoluído para não guardar dados dos utilizadores e nem os passar a outras empresas. Agora, e para evoluir, criaram uma interação com a IA, mas sem que esta saiba quem é o utilizador.

Falar com a IA sem que esta saiba quem é

A DuckDuckGo lançou uma nova funcionalidade de chat por voz na sua plataforma de IA, Duck.ai, oferecendo interações em tempo real e com proteção de privacidade, sem a necessidade de contas de utilizador. A funcionalidade opcional permite que os utilizadores falem diretamente com um assistente de IA através de um servidor encriptado, com o sistema a responder em tempo real com voz natural.

Esta funcionalidade de chat por voz foi concebida com a privacidade como prioridade. De acordo com a DuckDuckGo, os dados de voz são transmitidos apenas durante as sessões ativas, através de canais WebRTC encriptados, através do servidor de retransmissão da DuckDuckGo, e são processados ​​efémeros, não sendo armazenados ou retidos após o término da sessão.

Nem a DuckDuckGo, nem o seu fornecedor de modelos, a OpenAI, armazenam dados de áudio, e nenhuma parte da entrada de voz é utilizada para treinar os modelos de IA subjacentes. A empresa sublinha que, embora a voz seja inerentemente biométrica, não utiliza estes dados para identificar os utilizadores.

DuckDuckGo continua a criar ferramentas para a privacidade

O chat de voz da Duck.ai é acessível pela maioria dos browsers modernos, embora o suporte para o Firefox esteja pendente. Os utilizadores podem aceder ao recurso sem criar uma conta e têm um limite de utilização diário gratuito. Os subscritores pagos do DuckDuckGo recebem um acesso diário alargado. A funcionalidade permanece opcional e pode ser desativada a qualquer momento nas definições da plataforma.

O DuckDuckGo, mais conhecido pelo seu motor de busca e ferramentas de navegador focados na privacidade, expandiu-se cautelosamente para as capacidades de IA, oferecendo ferramentas que se alinham com as suas garantias de privacidade de longa data. O Duck.ai lançou anteriormente interações baseadas em texto com grandes modelos de linguagem e está a expandir gradualmente as suas capacidades, mantendo o anonimato do utilizador.

Embora a versão atual seja limitada em termos de âmbito, o DuckDuckGo observa que estão em desenvolvimento melhorias adicionais. O chat por voz representa um passo significativo na evolução da plataforma, colocando-a entre um número crescente de serviços que oferecem IA conversacional com interação de voz em tempo real, mas com garantias de privacidade mais robustas do que a maioria dos concorrentes.