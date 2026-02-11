UE quer um sistema de alerta por satélite para emergências mesmo em casos de apagão total

Reforçada a necessidade de um sistema que permita aos governos e entidades competentes manter contacto permanente com as populações, a Comissão Europeia está a preparar um sistema de comunicação por satélite que permitirá alertar todos os cidadãos do bloco em caso de emergência.

As recentes intempéries mostram de forma clara que a preparação para situações de emergência não pode ser encarada como um exagero ou um cenário distante.

Para além da importância de cada pessoa ter um kit de emergência próprio, uma comunicação atempada e constante entre a população e as entidades competentes pode fazer a diferença entre o pânico e a capacidade de agir com mais serenidade.

O que nos mostram os acontecimentos recentes, em Portugal, é que os próprios países e governos precisam de dispor de meios eficazes e redundantes para comunicar rapidamente com a população, seja através de sistemas de alerta por telemóvel, emissões de rádio dedicadas, sirenes públicas ou plataformas digitais seguras.

Em momentos críticos, informação clara, atempada e acessível salva vidas, coordena esforços e evita a propagação de rumores.

Europa de olho numa solução por satélite

Num debate no Parlamento Europeu sobre fenómenos meteorológicos extremos, em particular em Portugal, sul de Itália, Malta e Grécia, a comissária europeia para a Preparação e a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, esclareceu que a Europa quer reforçar a sua preparação.

A comissária adiantou que, "através do sistema de satélites Galileu, vai ser possível dentro em breve enviar mensagens a todos os cidadãos da [União Europeia - UE] em caso de emergência, mesmo que haja um apagão total".

Reconhecendo que as políticas atuais já não estão à altura das catástrofes, a comissária admitiu que "precisamos de prevenção, reparação e recuperação, mais instrumentos e mais bem adaptados".

Nesse sentido, em breve, Bruxelas irá apresentar uma estratégia integrada para o clima e uma comunicação sobre combate a incêndios florestais.

No debate de ontem, o executivo comunitário estabeleceu que a UE "não está suficientemente preparada para os impactos" das catástrofes naturais, que colocam "desafios crescentes", defendendo ser "preciso pensar para além da resposta imediata, nas consequências a longo prazo".

Infelizmente, sabemos que estes eventos trágicos em Espanha, Portugal, Malta e Grécia não serão os últimos desta magnitude [pelo que Bruxelas] está a preparar também uma estratégia integrada para a resiliência climática com medidas para as pessoas e as empresas, que traz mais clareza e informação sobre os riscos próprios de cada Estado-membro.

Disse a comissária, adiantando que, perante o risco de incêndios florestais no próximo verão, o executivo comunitário está preparar uma "comunicação sobre o combate aos incêndios e gestão de risco".

Na perspetiva de Hadja Lahbib, "a UE tem de melhorar a preparação, combinar as forças nacionais com a coordenação europeia para melhor responder às necessidades perante fenómenos meteorológicos extremos".