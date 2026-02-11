Google traz novas ferramentas para manter o anonimato na Internet

A privacidade na Internet tem ganho importância e a Google quer dar aos utilizadores as ferramentas certas. Estas têm surgido ao longo dos anos e uma nova foi apresentada agora. Torna mais simples monitorizar e remover informações e assim estar mais privado na Internet.

Para manter o anonimato na Internet

Após a pequena, mas necessária alteração na página inicial do seu motor de pesquisa, a Google expande as capacidades de remoção de dados do utilizador em “Resultados sobre si”. Esta ferramenta, disponível desde o verão de 2024, permite aos utilizadores remover resultados de pesquisa que contenham informações sensíveis, como o número de telefone, o endereço de e-mail ou o endereço de casa.

Agora, as opções são alargadas para incluir a possibilidade de excluir os dados da carta de condução, do passaporte ou do número de segurança social. O anúncio foi feito agora no blogue da Google, e a ferramenta pode ser acedida através da aplicação Google tocando na conta Google e, em seguida, em “Resultados sobre si”.

Novas ferramentas da Google para todos

Ao usar esta funcionalidade, surge uma série de ecrãs a explicar as suas utilizações mais importantes, como solicitar a remoção de dados. O primeiro ecrã solicita que adicione o seu nome para que o Google possa monitorizar as informações que deseja. Em seguida, e como uma das novas funcionalidades desta ferramenta, pode introduzir-se o número de identidade, número de segurança social ou carta de condução.

Podem selecionar-se os números de identificação que se pretende que o Google monitorize e notificar quando encontrar essas informações num resultado de pesquisa. Em seguida, pode-se introduzir o resto dos dados disponíveis, desde o endereço de casa até ao número de telefone e endereço de e-mail. Após a confirmação de todos os dados, o Google irá monitorizar automaticamente os resultados da Pesquisa e notificar caso encontre resultados que contenham as informações.

Remoção de imagens explícitas não consensuais

A Google sublinha que a remoção destas informações da Pesquisa não as exclui completamente da web, mas mantém a privacidade das informações. Esta atualização “Resultados sobre si” está a ser implementada gradualmente nos Estados Unidos. A gigante tecnológica planeia expandi-la para mais regiões no futuro.

Há outra nova funcionalidade relacionada com pedidos de remoção de imagens, para imagens explícitas não consensuais na Pesquisa Google. Basta clicar nos três pontos de uma imagem, selecionar “Remover resultado” e, em seguida, clicar em “Mostra uma imagem sexual minha”. A melhor parte desta nova funcionalidade é que pode selecionar várias imagens para solicitar a sua remoção num único formulário. Existe agora uma secção onde pode verificar o estado de todas as solicitações.