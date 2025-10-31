Projecto Colibri: parcerias inteligentes focadas em resultados e valor real

Num mercado em rápida evolução, as empresas portuguesas procuram soluções que aliem inovação, flexibilidade e máxima eficiência. O Projecto Colibri destaca-se há 20 anos como um dos softwares de faturação e gestão mais robustos e versáteis do país, com uma abordagem multiplataforma que serve desde freelancers até grandes organizações. E se integrar este software for uma oportunidade única?

Descubra as vantagens de ser parceiro Colibri

A proposta comercial para parceiros do Projecto Colibri foi desenhada para criar valor e recompensar quem recomenda ou revende o software. Ao tornar-se parceiro ganha:

Comissões progressivas, de 10% até 30% sobre cada licença vendida, conforme o número de clientes angariados.

Apoio total na implementação, esclarecimento de dúvidas, suporte técnico remoto e contacto dedicado.

Oferta de versões robustas: LITE, PLUS, PRO e WEB, com licenças anuais que podem ser ajustadas às necessidades dos clientes finais.

Funcionalidades que potencializam negócios

O Projecto Colibri é certificado pela Autoridade Tributária e funciona em Windows, macOS, Linux e em diversos browsers de internet, permitindo aos parceiros recomendar uma solução sem limitações de sistema operativo ou infraestrutura. Gabinetes de contabilidade, especificamente, encontram:

Comunicação automática com AT e integração SAF-T/PT.

Gestão de contas correntes, relatórios financeiros, emissão de documentos, multiempresa, multimoeda e multilíngua.

Módulos de POS, integração direta com lojas online (Prestashop, WooCommerce e Shopify), personalização total de documentos e campos, além de, brevemente, uma API pública para integrações técnicas avançadas.

Flexibilidade máxima com opção de trabalho cloud ou instalação local, ajustando-se a contextos diversificados — do escritório tradicional às empresas totalmente remotas.

Ao juntar-se ao Projecto Colibri, torna-se parte de uma rede inovadora, preparada para o futuro digital das empresas portuguesas. Uma parceria focada em resultados, flexibilidade e valor real, porque o mercado precisa de soluções inteligentes, confiáveis e sem barreiras.

Quer saber como iniciar? Basta manifestar interesse junto do Projecto Colibri, formalizar a parceria e ativar benefícios para o seu negócio e clientes.

Projecto Colibri