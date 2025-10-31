Fortinet: IA é crítica para colmatar lacuna de competências em Cibersegurança

O mais recente Global Cybersecurity Skills Gap Report 2025, divulgado pela Fortinet, sublinha a importância crescente da Inteligência Artificial (IA) na mitigação da escassez global de profissionais qualificados em cibersegurança.

Segundo o relatório, 87% dos profissionais de cibersegurança acreditam que a IA vai potenciar as suas funções, aumentando a eficiência e reduzindo a pressão sobre equipas frequentemente sobrecarregadas. No entanto, a falta de competências em IA representa um novo risco, uma vez que as organizações ainda não estão totalmente preparadas para implementar estas tecnologias de forma segura.

Adoção generalizada da IA, mas falta de preparação

A IA já é usada ou está em implementação por 97% das organizações para reforçar a deteção e prevenção de ameaças. Apesar disso, 48% dos decisores de TI identificam a carência de especialistas com conhecimentos em IA como o principal obstáculo à sua adoção eficaz. O relatório revela também que 76% das organizações que sofreram nove ou mais ataques em 2024 já tinham ferramentas de IA implementadas, o que indica que a tecnologia, por si só, não é suficiente sem formação adequada.

Escassez de competências aumenta os riscos e custos

O estudo mostra que 86% das organizações sofreram pelo menos um ataque em 2024, e 52% reportaram prejuízos superiores a 1 milhão de dólares, números que têm vindo a aumentar desde 2021. Mais de metade dos inquiridos (54%) considera que a falta de formação e competências em segurança é uma das principais causas de violações.

Conselhos de administração ainda carecem de literacia em cibersegurança

Embora 96% das empresas reconheçam a cibersegurança como prioridade de negócio, menos de metade (49%) acredita que os conselhos de administração compreendem plenamente os riscos relacionados com IA. O relatório indica, contudo, uma crescente atenção dos conselhos à segurança digital, com 76% a reforçarem o foco neste tema em 2024.

Certificações continuam a ser valorizadas, mas o investimento decresce

As certificações profissionais mantêm-se como um dos critérios mais valorizados pelos empregadores. 89% dos decisores de TI preferem candidatos certificados. Contudo, o apoio financeiro das organizações à certificação caiu de 89% em 2023 para 73% em 2025, sinalizando uma possível retração no investimento em qualificação.

Formação e IA no centro da estratégia

Para enfrentar o défice de talento, a Fortinet reforça a importância de uma estratégia tripla baseada em:

Sensibilização e educação em cibersegurança,

Acesso ampliado à formação e certificação,

Adoção de tecnologias de segurança avançadas.

O Fortinet Training Institute tem desempenhado um papel central nesta missão, oferecendo programas de certificação gratuitos e formação em IA aplicada à cibersegurança, incluindo módulos sobre GenAI e ameaças impulsionadas por IA. A empresa mantém o compromisso de formar um milhão de profissionais até 2026.