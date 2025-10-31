ChatGPT Go: o que é, características e diferenças em relação ao ChatGPT Plus

A OpenAI lançou um novo tipo de subscrição para o seu popular chatbot, o ChatGPT, designada ChatGPT Go. Esta opção surge como uma alternativa mais acessível ao plano Plus, procurando utilizadores que querem funcionalidades avançadas sem o custo associado ao plano de topo.

O que é o ChatGPT Go?

A inteligência artificial (IA) generativa continua a evoluir e, com ela, os modelos de negócio que a suportam. A OpenAI, ciente de que nem todos os utilizadores necessitam da totalidade das funcionalidades mais avançadas, introduziu um novo plano intermédio.

O ChatGPT Go foi concebido para preencher a lacuna entre a versão gratuita, com as suas limitações, e a subscrição Plus, mais completa e dispendiosa. Com um menor custo, procura democratizar o acesso a ferramentas de IA mais potentes.

Este novo plano oferece acesso prioritário e expandido ao modelo de linguagem mais recente, como o GPT-5, e a futuras versões que venham a ser lançadas. Adicionalmente, aumenta os limites no carregamento de ficheiros e acelera a velocidade de geração de imagens. No entanto, abdica de algumas das funcionalidades mais exclusivas que se mantêm no plano Plus.

Com um preço de 7,99 € por mês, o ChatGPT Go custa menos de metade dos 23 € mensais do plano Plus, tornando-se uma opção financeiramente mais atrativa.

Go vs. Plus: as principais diferenças

Apesar de ambos serem planos pagos, as diferenças entre o Go e o Plus são determinantes na escolha do utilizador. A versão Go oferece um acesso alargado ao GPT-5, mas não inclui o "raciocínio avançado" e os limites de utilização mais elevados que caracterizam a experiência Plus.

A geração de imagens é mais rápida e com limites superiores aos da versão gratuita, mas o plano Plus continua a oferecer maior capacidade. Da mesma forma, ambos partilham funcionalidades como a memória e contexto expandidos, e o acesso a GPTs personalizados.

As ausências mais notórias no ChatGPT Go são as ferramentas de vanguarda. Os subscritores deste plano não terão acesso ao Sora, o modelo de geração de vídeo, nem ao agente Codex, focado em programação e análise de código. Estas funcionalidades permanecem como um exclusivo do plano Plus.

Contudo, não deixa de ser uma excelente porta de entrada para um universo de funcionalidades premium a um preço mais razoável. Para estudantes, criadores de conteúdo e profissionais que utilizam o ChatGPT como ferramenta de apoio diário, esta subscrição oferece um equilíbrio notável entre custo e benefício.

